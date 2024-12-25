我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在職場覺得被侵犯，發生性騷擾、性侵事件，可向相關單位求助，或是透過企業申訴管道。（圖／NOWnews社群中心製）

台灣麥當勞侵犯案引發社會大眾關注！台北市勞動局稍早表示，麥當勞雖於12月24日送交調查報告，經查麥當勞未盡《性別平等工作法》，第13條第2項：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」，遭開罰100萬元罰鍰。對此，台灣麥當勞員工遭主管侵犯案議題持續延燒。勞動部得知該事件感到相當遺憾，並表示若員工遭侵犯、僱主未協助，依法最高可處100萬元罰鍰；透露已請當地主管機關儘速查明相關的事實並依法處理。今日上午，《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，業者說明就在稍早，台北市勞動局指出，麥當勞雖於12月24日送交調查報告，經查對此，台灣麥當勞回應《NOWnews今日新聞》：依照性別平等工作法，第三章性騷擾之防治第12條第2點：「權勢性騷擾，指對於因僱用、求職或執行職務關係受自己指揮、監督之人，利用權勢或機會為性騷擾。」並於第13條第2點明定：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」。