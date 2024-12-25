台灣麥當勞侵犯案引發社會大眾關注！台北市勞動局稍早表示，麥當勞雖於12月24日送交調查報告，經查麥當勞未盡《性別平等工作法》，第13條第2項：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」，遭開罰100萬元罰鍰。對此，台灣麥當勞回應：「我們虛心接受，並正進行內部檢討，以加強對員工申訴案件的後續支持與協助。」

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台灣麥當勞員工遭主管侵犯案議題持續延燒。勞動部得知該事件感到相當遺憾，並表示若員工遭侵犯、僱主未協助，依法最高可處100萬元罰鍰；透露已請當地主管機關儘速查明相關的事實並依法處理。

今日上午，《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞，業者說明案件時序「5/8 公司通報勞動部職場性騷擾案件通報系統本案處理結果」，並透露「昨天已經送件回覆」主管機關。就在稍早，台北市勞動局指出，麥當勞雖於12月24日送交調查報告，經查麥當勞未盡《性別平等工作法》第13條第2項：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」，將裁處新台幣100萬元罰鍰。

對此，台灣麥當勞回應《NOWnews今日新聞》：「針對台北市勞動局指出，未立即提供受害員工心理諮商及其他必要服務，我們虛心接受，並正進行內部檢討，以加強對員工申訴案件的後續支持與協助。」

依照性別平等工作法，第三章性騷擾之防治第12條第2點：「權勢性騷擾，指對於因僱用、求職或執行職務關係受自己指揮、監督之人，利用權勢或機會為性騷擾。」並於第13條第2點明定：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」。

▲在職場覺得被侵犯，發生性騷擾、性侵事件，可向相關單位求助，或是透過企業申訴管道。（圖／NOWnews社群中心製）
▲在職場覺得被侵犯，發生性騷擾、性侵事件，可向相關單位求助，或是透過企業申訴管道。（圖／NOWnews社群中心製）

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