台灣麥當勞侵犯案受社會大眾關注、議題持續延燒。勞動部表示，若員工遭侵犯、僱主未協助，依法最高可處100萬元罰鍰；並表示該案件已請當地主管機關儘速查明。而北市勞動局則透露，已要求麥當勞限期12月27日前回覆該案所有調查資料。今（25）日業者一次回應了，官方說明案件時序「5/8 公司通報勞動部職場性騷擾案件通報系統本案處理結果」，並透露「昨天已經送件回覆」主管機關。
台灣麥當勞遭爆主管侵犯女員工釀憂鬱症而輕生，因受害者母親在Threads發文控訴，全案才曝光。事件引起社會大眾關注，各種說法在網路發酵，加害者遭爆是「仰德集團富三代」，官方火速否認：「此純屬謠言，該名涉案前主管與董事長絕無關係，也確定不是遠房親戚，盼外界勿妄加臆測。」
勞動部稱對該事件感到相當遺憾，表示若員工遭侵犯、僱主未協助，依法最高可處100萬元罰鍰。已請當地主管機關儘速查明相關的事實並依法處理。
依照性別平等工作法，第三章性騷擾之防治第12條第2點：「權勢性騷擾，指對於因僱用、求職或執行職務關係受自己指揮、監督之人，利用權勢或機會為性騷擾。」並於第13條第2點明定：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」。
而台灣麥當勞昨（24）日說明案件時序已提及：「5/8 公司通報勞動部職場性騷擾案件通報系統本案處理結果」。對於北市勞動局要求麥當勞限期12月27日前回覆該案所有調查資料，業者也透露「昨天已經送件回覆」主管機關。
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勞動部稱對該事件感到相當遺憾，表示若員工遭侵犯、僱主未協助，依法最高可處100萬元罰鍰。已請當地主管機關儘速查明相關的事實並依法處理。
依照性別平等工作法，第三章性騷擾之防治第12條第2點：「權勢性騷擾，指對於因僱用、求職或執行職務關係受自己指揮、監督之人，利用權勢或機會為性騷擾。」並於第13條第2點明定：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」。
而台灣麥當勞昨（24）日說明案件時序已提及：「5/8 公司通報勞動部職場性騷擾案件通報系統本案處理結果」。對於北市勞動局要求麥當勞限期12月27日前回覆該案所有調查資料，業者也透露「昨天已經送件回覆」主管機關。