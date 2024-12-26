柯文哲起訴求處28年懶人包　「京華城容積爭議、關鍵人物」一次看

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▲2001年開幕的京華城是當時全球最大的球體建築物，2019年歇業。（圖／NOWnews資料照）

▲京華城案今偵結起訴，應曉薇（中）搭乘同輛囚車抵達北院。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.26）

▲京華城原址重新開發，興建頂級辦公室「京華廣場」，建案一度因假扣押而受影響。（圖／記者張勵德攝）

▲柯文哲8月30日住家遭搜索。（圖／記者朱永強攝影）

台北地檢署偵辦京華城及民眾黨政治獻金案今（26）偵結，柯文哲被依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，向法院求處總計28年6月徒刑。柯文哲涉及的京華城容積爭議是什麼？關鍵人物有誰？司法調查時間軸等重點，一文快速搞懂。2001年開幕的「京華城」是當時全球最大的球體建築物，2019年歇業，爾後拆除，由威京集團旗下鼎越開發取得開發權，興建頂級辦公室「京華廣場」，840%容積率引發爭議。台北市都市更新學會理事長蔡漢霖先前表示，京華城容積率爭議，最關鍵的就是392%→560%以及560%→840%的合法性。◾第一階段392%→560%京華城前身為唐榮鐵工廠，土地原屬三工（容積率300%），沈慶京購入後向市府提出變更都市計畫，透過捐地希望變更為商三，爭議點就出現在這裡，由於當年黃大洲市府細部計畫未寫清楚，出現了392%、560%兩種解讀，因此出現郝龍斌時期拚命擋，監察委員卻又糾正市府的狀況。◾第二階段560%→840%蔡漢霖指出，增加的320%中，「容積移轉」168%是合法的，「都更容積獎勵112%（560%ｘ20%=112%）則有不合理之嫌」。因為京華城申請都市計畫變更時，屋齡僅18年且結構完好，不符合30年或危險等要件，無法得知為何要給予獎勵，明顯不合理。◾柯文哲台北地方法院認為，柯文哲明知增加超過560%的容積率違背法令，在台北市長任內仍執意為之，使共犯威京集團主席沈慶京獲不法利益200餘億元，涉犯《貪污治罪條例》第6條第1項第4款圖利罪，犯罪嫌疑重大◾彭振聲（時任台北市副市長）彭振聲是柯文哲欽點的京華城專案負責人、京華城案都市計畫委員會主委。彭振聲證稱，有向柯文哲說明容積獎勵「準用」都更條例有所不妥，不敢簽相關公文，最後由柯文哲親簽決行。◾沈慶京（威京集團主席）沈慶京被查出，2018年至2021年間涉嫌指示旗下公司，陸續提撥千萬元公關費到國民黨籍台北市議員應曉薇相關帳戶。應曉薇收賄後，多次透過舉辦協調會等方式，向台北市政府遊說，而威京集團則曾於2020年2月透過應曉薇拜訪前副市長彭振聲，盼北市府放寬京華城容積率。◾應曉薇（台北市議員）應曉薇成立的「中華華夏希望關懷協會」等慈善協會帳戶，被查出與沈慶京有多次異常往來，總金額超過4740萬元。沈慶京聲稱是「慈善捐款」非賄款，但卻被查出應曉薇卻私用來繳卡費、還貸款。◾李文宗（前柯文哲辦公室主任）李文宗是柯文哲認識50年的老同學，被視為柯文哲心腹、大帳房。檢方清查京華城出帳紀錄與柯文哲競選總部收支金流，認為李文宗與前越開發前董事長朱亞虎，不僅對沈慶京行賄柯文哲知之甚詳，兩人更扮演金流的關鍵角色。◾朱亞虎（鼎越開發前董事長）朱亞虎是中華民國國軍退役將領，曾擔任郝龍斌台北市長任內的兵役局長，卸任後擔任威京子公司鼎越開發董事長，於2023年4月底因個人因素辭去威京集團職務，檢方認為他可能扮演牽線人的角色。◾12月26日：台北地檢署偵結，起訴柯文哲、沈慶京、應曉薇等人。◾12月20日：柯文哲透過律師遞狀聲請，交黨主席辭職聲明給民眾黨祕書長周榆修。◾11月22日：郝市府時期台北市兵役局前局長、鼎越開發前董事長朱亞虎坦認行賄、完全認罪，200萬元具保停止羈押。◾11月５日：台北地方法院裁定柯文哲延長羈押兩個月，禁止接見通信。◾10月25日：檢方對柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜發布通緝，並註銷其護照。◾9月28日：柯文哲前辦公室主任李文宗、朱亞虎遭羈押禁見。◾9月5日：台北地方法院開第二次羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見。◾9月4日：北檢抗告成功，台灣高等法院撤回原裁定，發回北院更裁。◾9月3日：北檢不服，補強證據提出抗告，請求台北高等法院撤銷原裁定。◾9月2日：台北地方法院裁定，柯文哲無保請回。◾8月31日：柯文哲不願配合夜間偵訊，欲逕自離開偵查庭，遭當庭逮捕。北檢向法院聲請羈押禁見柯文哲。◾8月30日：檢廉搜索柯文哲住處、辦公室、民眾黨中央黨部等。柯文哲前往廉政署接受訊問。◾8月28日：台北市議員應曉薇、沈慶京等人遭羈押禁見。◾5月：台北地檢署將柯文哲列為京華城案被告。