柯文哲起訴！京華城容積「121億獲利」是犯罪所得　威京集團回應

台北地檢署偵辦京華城及民眾黨政治獻金案今（26）偵結，柯文哲被依違背職務收賄、圖利等罪起訴，向法院求處總計28年6月徒刑。北檢也認定京華城容積獎勵違法，鼎越公司從中獲利121億多元是犯罪所得，已扣押在案。對此，威京集團稍早做出回應，「我集團目前暫無回應，謝謝關心」。
台北地檢署公布偵查結果，指出柯文哲明知京華城公司申請最高20%容積獎勵之都市計畫草案內容違背都市更新條例、都市更新建築容積獎勵辦法等法令，竟與沈慶京在2020年2月20日在市長辦公室單獨會面，一路護航鼎越公司取得本案土地最高20%容積獎勵的建造執照。
柯文哲出席京華廣場動土典禮後，在2022年10月19日至同年11月1日間之某時地，親自收受沈慶京交付之現金1500萬元賄款，以 EXCEL 檔案「工作簿」記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途一經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，紀錄沈慶京交付上開賄款事實。
至於京華城土地違法容積獎勵部分，北檢認定「第三人鼎越公司之犯罪所得121億545萬6748元」，是被告柯文哲、沈慶京等人為第三人實施違法行為而取得財產的不法利益，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。已依刑事訴訟法第133條之1第1項，聲請扣押第三人鼎越公司之財產（本案京華城土地），法院12月25日更審已裁准扣押在案，以利保全追徵犯罪所得。
對於北檢今起訴記者會，威京集團發言人張文賓稍早透過LINE發出聲明，表示「今日檢調的記者會，我集團目前暫無回應。謝謝關心」。
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柯文哲出席京華廣場動土典禮後，在2022年10月19日至同年11月1日間之某時地，親自收受沈慶京交付之現金1500萬元賄款，以 EXCEL 檔案「工作簿」記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途一經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，紀錄沈慶京交付上開賄款事實。
至於京華城土地違法容積獎勵部分，北檢認定「第三人鼎越公司之犯罪所得121億545萬6748元」，是被告柯文哲、沈慶京等人為第三人實施違法行為而取得財產的不法利益，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。已依刑事訴訟法第133條之1第1項，聲請扣押第三人鼎越公司之財產（本案京華城土地），法院12月25日更審已裁准扣押在案，以利保全追徵犯罪所得。
對於北檢今起訴記者會，威京集團發言人張文賓稍早透過LINE發出聲明，表示「今日檢調的記者會，我集團目前暫無回應。謝謝關心」。
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