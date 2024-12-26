柯文哲起訴！京華城容積「121億獲利」是犯罪所得　威京集團回應

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▲北檢查出，柯文哲以EXCEL記載沈慶京交付賄款事實，並儲存在行動硬碟中，成收賄鐵證。（圖／記者朱永強攝影）

台北地檢署偵辦京華城及民眾黨政治獻金案今（26）偵結，柯文哲被依違背職務收賄、圖利等罪起訴，向法院求處總計28年6月徒刑。北檢也認定京華城容積獎勵違法，，已扣押在案。對此，威京集團稍早做出回應，「我集團目前暫無回應，謝謝關心」。台北地檢署公布偵查結果，指出柯文哲明知京華城公司申請最高20%容積獎勵之都市計畫草案內容違背都市更新條例、都市更新建築容積獎勵辦法等法令，竟與沈慶京在2020年2月20日在市長辦公室單獨會面，一路護航鼎越公司取得本案土地最高20%容積獎勵的建造執照。柯文哲出席京華廣場動土典禮後，在2022年10月19日至同年11月1日間之某時地，親自收受沈慶京交付之現金1500萬元賄款，以 EXCEL 檔案「工作簿」記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途一經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，紀錄沈慶京交付上開賄款事實。至於京華城土地違法容積獎勵部分，北檢認定「」，是被告柯文哲、沈慶京等人為第三人實施違法行為而取得財產的，聲請法院宣告沒收或追徵其價額。已依刑事訴訟法第133條之1第1項，對於北檢今起訴記者會，威京集團發言人張文賓稍早透過LINE發出聲明，表示「今日檢調的記者會，我集團目前暫無回應。謝謝關心」。