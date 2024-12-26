時隔七年沒站上舞台的G-DRAGON權志龍上個月底站上MAMA舞台帶來精彩的表演，前BIGBANG成員勝利日前則因發福照而再次成為話題焦點，讓人想起他今年初到柬埔寨狂歡，還承諾當地粉絲會把G-dragon（GD）帶去。
綜合韓國媒體報導，曾捲入多起醜聞的BIGBANG前成員勝利日前被人目擊出現在東南亞街道旁，整個人發福非常多，韓國網友24日開始熱烈討論勝利的近況，並提及勝利出獄後還過得很快樂，時常出沒在東南亞各大派對，「完全沒在反省。」
他在2023年2月服滿刑期出獄後，卻屢次被發現出沒在東南亞各大夜場，繼續靠著BIGBANG的名義過著飲酒作樂的日子，完全不避諱，甚至還曾在柬埔寨參加活動時，對著台下呼喊：「會把GD帶來」，讓外界爆氣，痛批「史上最無恥」。
今年8月網路上傳出勝利即將參與印尼某間夜店活動，不僅擔任特別嘉賓，這場活動的名稱竟然還與他之前的夜店「Burning sun」同名，引爆網友們的怒火。對於在柬埔寨提及GD一事，勝利說當時因為被氣氛感染太陶醉，無意之間提到了前成員的名字，表示：「這行為確實不好，是錯誤的，我很抱歉以後不會再發生了。」
儘管他接受韓國媒體受訪時曾說「會安靜地過活」，仍時常被目擊以BIGBANG名義參加活動或派對，例如曾在馬來西亞富商餐會上大唱團體熱門歌曲，因此仍數度登上韓國媒體熱搜。
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去年4月，勝利剛出獄兩個月，他在與熟人的一次聚餐中展示了一場精彩的「燒酒旋風」表演；今年1月，他在柬埔寨一個俱樂部舉辦的私人聚會上說：「有一天我會把G-Dragon帶到這裡。」
他在2023年2月服滿刑期出獄後，卻屢次被發現出沒在東南亞各大夜場，繼續靠著BIGBANG的名義過著飲酒作樂的日子，完全不避諱，甚至還曾在柬埔寨參加活動時，對著台下呼喊：「會把GD帶來」，讓外界爆氣，痛批「史上最無恥」。
今年8月網路上傳出勝利即將參與印尼某間夜店活動，不僅擔任特別嘉賓，這場活動的名稱竟然還與他之前的夜店「Burning sun」同名，引爆網友們的怒火。對於在柬埔寨提及GD一事，勝利說當時因為被氣氛感染太陶醉，無意之間提到了前成員的名字，表示：「這行為確實不好，是錯誤的，我很抱歉以後不會再發生了。」
儘管他接受韓國媒體受訪時曾說「會安靜地過活」，仍時常被目擊以BIGBANG名義參加活動或派對，例如曾在馬來西亞富商餐會上大唱團體熱門歌曲，因此仍數度登上韓國媒體熱搜。