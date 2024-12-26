2025年要來了！跨年活動需要咖啡提神、補充活力，7-11跨年夜、元旦優惠出爐，APP行動隨時取，12月30日開始特大美式買7送7、特大拿鐵買7送4，還有精品美式、拿鐵買7送7，門市則有美式3杯100元、拿鐵2杯100元，使用指定支付方式滿千再折百。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜2025年1月1日至1月5日
◾特大杯美式3杯100元
◾特大杯拿鐵 2杯100元
◾中杯精品拿鐵 2杯100元
◾經典純奶茶3杯100元
◾黑糖珍珠撞奶3杯100元
◾UCC無糖咖啡185g 買2送2
◾葡萄王康普茶雙纖飲530ml 買2送2
◾農心辛辣白菜風味拉麵買2送2（原價49元）
◾御料小館原味嫩雞塊買2送2（原價45元）
◾韓國Sweetory可可球系列買2送2（原價39元）
◾日本甘樂鮮果實軟糖-葡萄買2送2（原價69元）
◾BonOBon夾餡可可製品(草莓/巧克力) 買2送2（原價15元）
◾瑞士蓮極醇系列黑巧克力35g（70%/85%）買2送2（原價69元）
持指定銀行信用卡、icash Pay、icash2.0等指定支付工具結帳，全店全品類商品（不含香菸、受託代銷）單筆滿1000折100元。購買開運福袋、驚喜包可加入此優惠活動。
結帳金額滿1000元好禮3選1，包含舒敏厚棒衛生紙1串、白蘭茶樹除菌洗衣精補充包1包、金頂鹼性電池4+2入（3號/4號）1包。
📍門市｜1月1日限定
◾思樂冰大杯/特大杯買1送1
◾雪淋霜買1送1
◾酷聖霜買1送1
◾酷聖石冰淇淋3oz買1送1
📍APP｜2024年12月30日至1月2日
◾特大美式買7送7
◾特大拿鐵買7送4
◾大杯卡布奇諾買7送4
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選買7送4
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選買3送2
◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶／香鑽水果茶任選買3送2
◾大杯精品美式買7送7
◾大杯精品拿鐵買7送7
◾大杯精品馥芮白買7送7
◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元
📍APP｜2025年1月1日至1月7日
◾大杯美式4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支
◾大杯拿鐵4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支
◾四季春青茶／英式紅茶4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支
◾厚乳拿鐵7杯優惠價300元
◾咖啡珍珠歐蕾7杯優惠價360元
◾大杯燕麥拿鐵7杯優惠價360元
◾風味系列指定熱飲系列任選7杯優惠價300元
（可選皇家伯爵紅茶拿鐵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／好時經典可可）
此外，門市1月1日起開賣宮廟發財隨取卡，共有鹿港天后宮、白沙屯媽祖、南鯤鯓代天府、大甲鎮瀾宮、松山奉天宮、旗山天后宮、艋舺青山宮等7大宮廟隨取卡選擇，今年每張卡再加碼1組抽獎序號，同享福袋抽瑪莎拉蒂、鎮金店黃金等豐富大獎機會。
宮廟發財隨取卡售價1200元一張，每張宮廟隨取卡保證獲得1288元的7-ELEVEN購物金，若一次購買2張再加贈88 點OPENPOINT，回饋最高11%、等同現賺264元回饋。
此外，全家新春福袋今（26）日開賣了！共有27款組合，最基本款只要249元；而7-11則將於2025年1月1日起推出新春開運福袋，並且破紀錄推出100款福袋，最低要價499元；萊爾富福袋已於聖誕節開賣，最低100元刮刮卡就可抽台積電，紙袋款福袋則是200元；OK超商福袋售價168元，為今年四大超商最便宜福袋，《NOWnews》整理四大超商福袋內容物、大獎、開賣時間一次看。
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📍門市｜2025年1月1日至1月5日
◾特大杯美式3杯100元
◾特大杯拿鐵 2杯100元
◾中杯精品拿鐵 2杯100元
◾經典純奶茶3杯100元
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◾瑞士蓮極醇系列黑巧克力35g（70%/85%）買2送2（原價69元）
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📍門市｜1月1日限定
◾思樂冰大杯/特大杯買1送1
◾雪淋霜買1送1
◾酷聖霜買1送1
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📍APP｜2024年12月30日至1月2日
◾特大美式買7送7
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◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶／香鑽水果茶任選買3送2
◾大杯精品美式買7送7
◾大杯精品拿鐵買7送7
◾大杯精品馥芮白買7送7
◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元
📍APP｜2025年1月1日至1月7日
◾大杯美式4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支
◾大杯拿鐵4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支
◾四季春青茶／英式紅茶4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支
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◾咖啡珍珠歐蕾7杯優惠價360元
◾大杯燕麥拿鐵7杯優惠價360元
◾風味系列指定熱飲系列任選7杯優惠價300元
（可選皇家伯爵紅茶拿鐵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／好時經典可可）
此外，門市1月1日起開賣宮廟發財隨取卡，共有鹿港天后宮、白沙屯媽祖、南鯤鯓代天府、大甲鎮瀾宮、松山奉天宮、旗山天后宮、艋舺青山宮等7大宮廟隨取卡選擇，今年每張卡再加碼1組抽獎序號，同享福袋抽瑪莎拉蒂、鎮金店黃金等豐富大獎機會。
宮廟發財隨取卡售價1200元一張，每張宮廟隨取卡保證獲得1288元的7-ELEVEN購物金，若一次購買2張再加贈88 點OPENPOINT，回饋最高11%、等同現賺264元回饋。
此外，全家新春福袋今（26）日開賣了！共有27款組合，最基本款只要249元；而7-11則將於2025年1月1日起推出新春開運福袋，並且破紀錄推出100款福袋，最低要價499元；萊爾富福袋已於聖誕節開賣，最低100元刮刮卡就可抽台積電，紙袋款福袋則是200元；OK超商福袋售價168元，為今年四大超商最便宜福袋，《NOWnews》整理四大超商福袋內容物、大獎、開賣時間一次看。