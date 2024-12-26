全家新春福袋今（26）日開賣了！共有27款組合，最基本款只要249元；而7-11則將於2025年1月1日起推出新春開運福袋，並且破紀錄推出100款福袋，最低要價499元；萊爾富福袋已於聖誕節開賣，最低100元刮刮卡就可抽台積電，紙袋款福袋則是200元；OK超商福袋售價168元，為今年四大超商最便宜福袋，《NOWnews》整理四大超商福袋內容物、大獎、開賣時間一次看。
🟡全家便利商店
📍開賣時間：12月26陸續開賣
📍福袋款式：249元、399元、499元、599元、599元、1499元，共有27款組合
2025年1月2日前，購買福袋再送50元購物金！需要保留小白單，滿200元折50元，限2025年1月24日至2月2日使用。
📍全家福袋獎項
◼️抽獎專區：尊爵獎325萬元的TESLA Model X 1台；頭獎2組100萬獎金；二獎Gogoro VIVA MIX BELT（10台）
◼️立即開獎區：World Gym一年單點運動會籍、LINE WEBTOON回饋型代幣3,333枚、全盈+PAY購物金5,000元、iPhone16新機、含寶可夢紫遊戲片的任天堂Nintendo Switch主機與「全家」專屬禮物
今年最基本款的福袋維持249元，且從紙袋升級為不織布袋，可重複當作購物袋使用，內容物提供價值250元的8種精選熱銷零食與飲料組合，隨袋贈品今年也加入精品盥洗用品組、保溫瓶、三麗鷗捏捏球、
編織提袋、間諜家家酒化妝包等。
還有機會獲得額外約250元商品卡，可兌換FMC衛生紙一串或9
00ml牧場直送鮮乳2入，商品總價值直接翻倍。全家新春福袋249元、399元起福袋全開箱點這。
🟡7-ELEVEN
📍開賣時間：1月1日凌晨0點起
📍福袋款式：分為499元／699元／1299元／1499元／1699元／1888元，分為驚喜包以及福袋款，合計破百款
📍「福袋」獎項：大獎包括瑪莎拉蒂Grecale GT跑旅（2台，每台市價348萬元）；二獎鎮金店10兩金條（市價110萬，1名）；三獎統一獅棒球英雄簽名球，包含陳傑憲、邱智呈、林安可、潘傑楷、郭俊麟、林岳平、高志綱（5名）；特別獎大聯盟道奇小熊日本東京開幕戰之旅（1組2名，每組價值36萬）
📍「驚喜包」獎項：哆啦A夢款抽財神金飾（價值13750元，5名）；蠟筆小新款抽2萬點OPENPOINT點數（5名）。
7-ELEVEN今年破紀錄推出破百款福袋、驚喜包，所有福袋都可抽348萬跑旅，差別在於抽獎次數以及福袋商品，價位由低至高得抽獎次數為1次、2次、3次、4次、6次。
其中最低價的「基本款」福袋，刪除去年的299元款，今年從499元開始起跳，入手門檻較高，不過499元款式為「潮麻拼接手提袋+提把冰霸杯」或「28L摺疊收納旅行袋+可微波不銹鋼餐盒」，冰霸杯以及餐盒市價都超過499元，且同樣有零食餅乾、品牌優惠券、抽獎機會，換算下來仍非常超值。7-11春節福袋499元～1888元百款開箱看這。
🟡萊爾富
📍開賣時間：即日起至售完為止
📍福袋款式：100元發財卡、200元金蛇年福袋、799元楽玩多WAYTOFUN福箱，以及799元3C資訊超值福袋組
📍刮刮卡大獎：
◾頭獎高島A-5203愛舒服iVoz Pro AI沙發按摩椅(波爾多紅，2名)
◾iPhone16 128G(不挑色，5名)
◾LG AS651DSS0 WIFI 360°空氣清淨機 寵物功能增加版(1名)
◾PS5 Slim 光碟版主機 新款薄型主機(1名)
◾Dyson Airstrait HT01 二合一吹風直髮器，不挑色(1名)
◾五星級的君悅酒店-雙自助餐通用平日午餐雙人券(10名)
◾Hi-Life商品卡1000元（50名）
📍登陸序號抽獎：「台積電股票」乙張（頭獎名額3名）
今年萊爾富超狂！登陸序號抽獎推出台積電股票，最低價只要花100元買刮刮卡，就能參與抽獎，福袋最低本款則是維持200元，內含萊爾富抽獎券一張和6個隨機商品，商品組合共6種，品項包括熱賣的休閒零嘴、糖果巧克力、餅乾、飲品與日用品，最高有機會獲得高達234元的隨機商品。萊爾富蛇年福袋「抽台積電股票」100元、200元內容全開箱點這。
🟡OK超商
📍開賣時間：即起開賣
📍福袋款式：共2種，168元福袋／799元 3C福袋
📍大獎：
◾頭獎黃金元寶（1兩）
◾Apple iPad Air 13吋 256GB
◾SHARP 31L自動料理兼烘焙水波爐
◾Apple AirPods Pro 2
◾Panasonic 6公升除濕機
◾PHILIPS K歌藍牙音箱
◾可口可樂™歡聚雙享粒理鍋
◾OKmart禮券2000元/1000元
◾OK Point 6666點
◾OK超商現金折價券等
OK福袋維持去年售價168元，為全台最低價福袋，隨機包含可樂、乖乖、阿華田、維力、舒潔、旺旺、華元、黑松等知名品牌糖餅、飲料組合，從經典零食到實用日常品，內含7至8款正貨糖餅、飲料，以及每袋刮刮卡一張。OK福袋168元、799元開箱點這。
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📍開賣時間：12月26陸續開賣
📍福袋款式：249元、399元、499元、599元、599元、1499元，共有27款組合
2025年1月2日前，購買福袋再送50元購物金！需要保留小白單，滿200元折50元，限2025年1月24日至2月2日使用。
📍全家福袋獎項
◼️抽獎專區：尊爵獎325萬元的TESLA Model X 1台；頭獎2組100萬獎金；二獎Gogoro VIVA MIX BELT（10台）
◼️立即開獎區：World Gym一年單點運動會籍、LINE WEBTOON回饋型代幣3,333枚、全盈+PAY購物金5,000元、iPhone16新機、含寶可夢紫遊戲片的任天堂Nintendo Switch主機與「全家」專屬禮物
今年最基本款的福袋維持249元，且從紙袋升級為不織布袋，可重複當作購物袋使用，內容物提供價值250元的8種精選熱銷零食與飲料組合，隨袋贈品今年也加入精品盥洗用品組、保溫瓶、三麗鷗捏捏球、
還有機會獲得額外約250元商品卡，可兌換FMC衛生紙一串或9
🟡7-ELEVEN
📍開賣時間：1月1日凌晨0點起
📍福袋款式：分為499元／699元／1299元／1499元／1699元／1888元，分為驚喜包以及福袋款，合計破百款
📍「福袋」獎項：大獎包括瑪莎拉蒂Grecale GT跑旅（2台，每台市價348萬元）；二獎鎮金店10兩金條（市價110萬，1名）；三獎統一獅棒球英雄簽名球，包含陳傑憲、邱智呈、林安可、潘傑楷、郭俊麟、林岳平、高志綱（5名）；特別獎大聯盟道奇小熊日本東京開幕戰之旅（1組2名，每組價值36萬）
📍「驚喜包」獎項：哆啦A夢款抽財神金飾（價值13750元，5名）；蠟筆小新款抽2萬點OPENPOINT點數（5名）。
7-ELEVEN今年破紀錄推出破百款福袋、驚喜包，所有福袋都可抽348萬跑旅，差別在於抽獎次數以及福袋商品，價位由低至高得抽獎次數為1次、2次、3次、4次、6次。
其中最低價的「基本款」福袋，刪除去年的299元款，今年從499元開始起跳，入手門檻較高，不過499元款式為「潮麻拼接手提袋+提把冰霸杯」或「28L摺疊收納旅行袋+可微波不銹鋼餐盒」，冰霸杯以及餐盒市價都超過499元，且同樣有零食餅乾、品牌優惠券、抽獎機會，換算下來仍非常超值。7-11春節福袋499元～1888元百款開箱看這。
🟡萊爾富
📍開賣時間：即日起至售完為止
📍福袋款式：100元發財卡、200元金蛇年福袋、799元楽玩多WAYTOFUN福箱，以及799元3C資訊超值福袋組
📍刮刮卡大獎：
◾頭獎高島A-5203愛舒服iVoz Pro AI沙發按摩椅(波爾多紅，2名)
◾iPhone16 128G(不挑色，5名)
◾LG AS651DSS0 WIFI 360°空氣清淨機 寵物功能增加版(1名)
◾PS5 Slim 光碟版主機 新款薄型主機(1名)
◾Dyson Airstrait HT01 二合一吹風直髮器，不挑色(1名)
◾五星級的君悅酒店-雙自助餐通用平日午餐雙人券(10名)
◾Hi-Life商品卡1000元（50名）
📍登陸序號抽獎：「台積電股票」乙張（頭獎名額3名）
今年萊爾富超狂！登陸序號抽獎推出台積電股票，最低價只要花100元買刮刮卡，就能參與抽獎，福袋最低本款則是維持200元，內含萊爾富抽獎券一張和6個隨機商品，商品組合共6種，品項包括熱賣的休閒零嘴、糖果巧克力、餅乾、飲品與日用品，最高有機會獲得高達234元的隨機商品。萊爾富蛇年福袋「抽台積電股票」100元、200元內容全開箱點這。
🟡OK超商
📍開賣時間：即起開賣
📍福袋款式：共2種，168元福袋／799元 3C福袋
📍大獎：
◾頭獎黃金元寶（1兩）
◾Apple iPad Air 13吋 256GB
◾SHARP 31L自動料理兼烘焙水波爐
◾Apple AirPods Pro 2
◾Panasonic 6公升除濕機
◾PHILIPS K歌藍牙音箱
◾可口可樂™歡聚雙享粒理鍋
◾OKmart禮券2000元/1000元
◾OK Point 6666點
◾OK超商現金折價券等
OK福袋維持去年售價168元，為全台最低價福袋，隨機包含可樂、乖乖、阿華田、維力、舒潔、旺旺、華元、黑松等知名品牌糖餅、飲料組合，從經典零食到實用日常品，內含7至8款正貨糖餅、飲料，以及每袋刮刮卡一張。OK福袋168元、799元開箱點這。