我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11開運系列有福袋跟驚喜包兩種，全部款式價格分為499元、699元、1299元、1499元、1699元、1888元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11春節福袋最大獎抽瑪莎拉蒂跑旅。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲1299元福袋內容物，另外加碼，會多送星巴克咖啡咖啡免費招待券、海昌買1送1優惠券、漢堡王組合餐優惠券等。（圖／記者朱永強攝）

▲499元福袋有5種商品組合，提袋加冰霸杯或不鏽鋼便當盒。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲排球少年限定款，含提袋、冷水瓶、短門簾、透明小包（6種圖案：烏野、音駒、青葉城西、梟谷、稻荷崎、白鳥澤）。（圖／記者朱永強攝）

▲499元福袋有3種商品組合。（圖／記者朱永強攝）

▲7-11春節福袋699元，可選石墨烯被或手機繩組合。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11春節福袋699元輕量托特包+絨毛造型手機背夾。（圖／記者朱永強攝）

▲1299元7-11春節福袋造型公仔存錢筒+三層推車。（圖／記者朱永強攝）

▲造型公仔存錢筒+多功能折疊拉箱車。（圖／記者朱永強攝）

▲7-11春節福袋Giaretti珈樂堤 IH 觸控變頻電磁爐。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11春節福袋Giaretti珈樂堤 11L微電腦氣炸烤箱。（圖／記者朱永強攝）

▲7-11春節福袋Traveler's Choice 28 吋經典行李箱（小熊維尼）、Traveier's Choice 28 吋線條防撞行李箱（咖波、史迪奇）（圖／記者朱永強攝）

▲7-11春節福袋驚喜包款，多啦A夢系列、蠟筆小新。（圖／記者朱永強攝）

▲7-11春節福袋Hello Kitty款式。（圖／記者朱永強攝）

▲7-11春節福袋庫洛米款式。（圖／記者朱永強攝）

▲7-11春節福袋咖波款式。（圖／記者朱永強攝）

▲7-11春節福袋米奇款式。（圖／記者朱永強攝）

7-11蛇年新春福袋來了！一次聯名12大話题IP、11大生活精品品牌，推出破百款福袋，分別有499元、699元、1299元、1499元、1699元、1888元6種價格選擇，將於1月1日準時開搶，大獎分別有瑪莎拉蒂休旅車、鎮金店金塊、還有包含陳傑憲領隊的統一獅球員簽名球，《NOWnews》整理7-11春節福袋開箱內容、獎項一文看懂。7-11開運系列有福袋跟驚喜包兩種，全部款式價格分為499元、699元、1299元、1499元、1699元、1888元。12大肖像有HelloKitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇、航海王、排球少年、OPEN 將，「驚喜包」有哆拉A夢、蠟筆小新兩種IP，差別在於驚喜包沒有零食組合，以及大獎不同。共計百款，全台限量36萬個，2025年1月1日分別在全台門市、三大外送平台（foodomo、UBER EATS、foodpanda）、OPENPOINT APP限定開賣。「福袋」獎項，大獎包括瑪莎拉蒂Grecale GT跑旅（2台，每台市價348萬元）；二獎鎮金店10兩金條（市價110萬，1名）；三獎統一獅棒球英雄簽名球，包含陳傑憲、邱智呈、林安可、潘傑楷、郭俊麟、林岳平、高志綱（5名）；特別獎大聯盟道奇小熊日本東京開幕戰之旅（1組2名，每組價值36萬）「驚喜包」獎項：哆啦A夢款抽財神金飾（價值13750元，5名）；蠟筆小新款抽2萬點OPENPOINT點數（5名）。499元、699元福袋都有一組優惠券，像是肯德基10顆蛋塔＋7塊雞桶549元、WEMO輸入序號3趟免費騎等，提供超過30組優惠券。1299元、1499元、1699元、1888元福袋另外加碼，會多送星巴克咖啡咖啡免費招待券、海昌買1送1優惠券、漢堡王組合餐優惠券等。foodomo：1月1日至1月31日止，平台上購買 7-ELEVEN 福袋、驚喜包，滿199元享95 折優惠，單筆最高折100元，每戶限贈3次，贈完為止。foodpanda：1月2日至1月8日，平台上購買 7-ELEVEN 福袋、驚喜包，滿499元輸入「蛇年超商福袋」折扣碼享滿88 折優惠，數量有限，贈完為止。組合1：潮麻拼接手提袋+提把冰霸杯（6款圖案）Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、米奇。組合2：28L摺疊收納旅行袋+可微波不銹鋼餐盒（6款圖案：HelloKitty、KUROMI、史努比、咖波、米奇、奇奇蒂蒂）組合3：羊羔毛肩背手提包+提把冰霸杯（2款圖案：奇奇蒂蒂、米奇）組合4：羊羔毛肩背手提包+可微波不銹鋼餐盒（1款圖案：小熊維尼）組合5：排球少年限定款，含提袋、冷水瓶、短門簾、透明小包（6種圖案：烏野、音駒、青葉城西、梟谷、稻荷崎、白鳥澤）以上皆附抽獎序號1組、跨品牌優惠券，以及餅乾2包、飲料2瓶、濕紙巾1包、衛生紙1包、同IP紅包袋。組合1：輕量托特包+絨毛造型手機背夾（7款圖案：Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇）組合2：石墨烯被（8款圖案：Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇、航海王）組合3：OPEN 將三折雨傘，OPEN將包裝設計的零食組合以上皆附抽獎序號2組、跨品牌優惠券，以及餅乾2包、飲料2瓶、濕紙巾1包、衛生紙1包、同IP紅包袋。組合1：造型公仔存錢筒+三層推車（2款圖案：Hello Kitty、KUROMI）組合2：造型公仔存錢筒+多功能折疊拉箱車（2款圖案：魯夫、喬巴）以上皆附抽獎序號3組、跨品牌優惠券，以及餅乾2包、飲料1瓶、衛生紙1包、紅蔘飲1包、同IP紅包袋。組合1：Giaretti珈樂堤 IH 觸控變頻電磁爐（7款圖案Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇）以上皆附抽獎序號4組、1組跨品牌優惠券、同IP紅包袋組合1：Giaretti珈樂堤 11L微電腦氣炸烤箱（7款圖案Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇）以上皆附抽獎序號5組、1組跨品牌優惠券組合1：Traveler's Choice 28 吋經典行李箱（5款圖案Hello Kitty、KUROMI、史努比、小熊維尼、米奇）組合2：Traveier's Choice 28 吋線條防撞行李箱（7款圖案HelloKitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇）以上皆附抽獎序號6組、1組跨品牌優惠券、同IP紅包袋1888元 Traveler's Choice 28 吋經典行李箱，6款抽獎序號1699元 Giaretti珈樂堤 11L微電腦氣炸烤箱，4組抽獎序號1888元 Traveler's Choice 28 吋經典行李箱，6款抽獎序號1699元 Giaretti珈樂堤 11L微電腦氣炸烤箱，5組抽獎序號1499元 Giaretti珈樂堤 IH觸控變頻電池爐，4組抽獎序號