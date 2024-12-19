我是廣告 請繼續往下閱讀

▲OKmart「蛇年春節福袋」，每袋168元大獎抽1兩黃金。（圖／OK超商提供）

▲7-11蛇年新春福袋來了，一次聯名12大話题IP、11大生活精品品牌，推出破百款福袋。（圖／記者朱永強攝）

▲全家2025年春節福袋，最基本不織布材質款249元。（圖／記者朱永強攝）

7-11、全家春節福袋今（19）日正式亮相，而OKmart也緊跟著公開蛇年福袋，力拼兩大超商龍頭，OK的福袋今年同樣是全台最便宜，只要168元就可以抽黃金、Apple iPad Air等大獎，預計2024年12月25日全台門市開賣。OKmart「蛇年新春福袋」，每袋只要168元，為全台超商最便宜的福袋，隨機包含可樂、乖乖、阿華田、維力、舒潔、旺旺、華元、黑松等知名品牌糖餅、飲料組合，從經典零食到實用日常品，內含7至8款正貨糖餅、飲料。◾頭獎黃金元寶（1兩）◾Apple iPad Air 13吋 256GB◾SHARP 31L自動料理兼烘焙水波爐◾Apple AirPods Pro 2◾Panasonic 6公升除濕機◾PHILIPS K歌藍牙音箱◾可口可樂™歡聚雙享粒理鍋◾OKmart禮券2000元/1000元◾OK Point 6666點◾OK超商現金折價券等除了「蛇年新春福袋」，OKmart也開賣「3C超值福袋」售價799元元（共2款），每包含3款實用3C好物，總價值高達1688元至1799元，每袋也有刮刮卡一張、無線藍牙耳機（價值990元），還另隨機配置-快速充電器、多角度桌面手機平板支架、三合一充電線、磁吸LED充電感應燈等商品。