2025年農曆春節要來了，每年農曆節四大超商重頭戲「春節福袋」也陸續登場，萊爾富今（5）日拉響第一炮，公佈12月11日起將開賣「金蛇年發財卡」以及潮玩福箱、3C福箱；第二波12月25日「金蛇年福袋」，共計有4款福袋，皆內含1張抽獎券，享有雙重中獎機會，最大獎把台積電股票帶回家（共計3名）。
🟡萊爾富蛇年發財卡/福袋/福箱開箱，獎項一次看
📍金蛇年發財卡，售價100元（12月11日開賣）
「金蛇年發財卡」可以隨機刮出3種商品，並且可參加第1重「立即刮大獎」與第2重「序號抽台積電股票」。
「金蛇年發財卡」刮出的隨機商品還可跨店兌換、分批換（商品兌換期限須於2025年3月25日前完成兌換，逾期未兌換者視同放棄，不得請求補發或折換現金），更不用擔心囤貨的困擾，消費者還可將發財卡的兌換條碼掃入Hi-Life VIP APP內使用(APP輸入流程：APP首頁→「序號掃描」→掃描卡上條碼→點選「確認」）。
📍金蛇年福袋，售價299元（12月25日開賣）
金蛇年福袋內含萊爾富抽獎券乙張和6個隨機商品，商品組合共6種，品項包括熱賣的休閒零嘴、糖果巧克力、餅乾、飲品與日用品，最高有機會獲得高達234元的隨機商品。含1張萊爾富抽獎券，可參加第1重「立即刮大獎」與第2重「序號抽台積電股票」。
📍楽玩多WAYTOFUN福箱，售價799元（12月11日開賣）
一次收錄四款獨家IP授權的隨機商品，包含卡哇伊的史努比、迪士尼及令人驚喜的美劇和日本動漫角色IP。福箱內有五種隨機組合，內容物市價價值約落在1100元至1500元以上，還有1張萊爾富抽獎券，同樣可參加第1重「立即刮大獎」與第2重「序號抽台積電股票」。
還有以及1張加碼的楽玩多WAYTOFUN抽獎序號卡，消費者可於113年12月11日至114年3月11日期間，指定頁面登錄序號，，還有機會抽由楽玩多WAYTOFUN提供單件市值約1萬7580元的頭獎「SONY PS5光碟版主機」（2名）與單件市值約2,500元的貳獎「70cm超大維尼玩偶」（50名）。
📍2025 3C資訊超值福袋組，售價799元（12月11日開賣）
共有4種商品組合，內容物市價價值約落在1588元至1797元，每種組合內含三款隨機商品，如無線藍芽耳機、行動電源、三合一充電線、旅充與實用的生活用品，是3C控想一博好手氣，必買的應景3C資訊福袋。含1張萊爾富抽獎券，同樣可參加第1重「立即刮大獎」與第2重「序號抽台積電股票」。
📍雙重抽獎機會，最大獎台積電
今年4款福袋皆內含1張抽獎券，並享有雙重中獎機會，
第一重的「立即刮大獎」：
◾頭獎高島A-5203愛舒服iVoz Pro AI沙發按摩椅(波爾多紅，2名)
◾壹獎祭出時下最新的iPhone16 128G(不挑色，5名)
◾貳獎祭出LG AS651DSS0 WIFI 360°空氣清淨機 寵物功能增加版(1名)
◾參獎祭出PS5 Slim 光碟版主機 新款薄型主機(1名)
◾肆獎祭出Dyson Airstrait HT01 二合一吹風直髮器，不挑色(1名)
◾伍獎祭出五星級的君悅酒店-雙自助餐通用平日午餐雙人券(10名)
◾陸獎祭出Hi-Life商品卡1,000元（50名）
◾超過12000個驚喜隨袋禮以及與怡和餐飲集團旗下雙品牌「肯德基」與「必勝客」異業合作的專屬優惠代碼等多元豐富獎品。
第二重的「序號抽台積電股票」（須註冊成為萊爾富正式會員），於指定日前登錄序號，就可抽頭獎「台積電股票」乙張（頭獎名額3名），每次將抽1名頭獎幸運得主，序號愈早登錄，中獎機會愈高，最高可獲得3次抽獎機會，每一序號限中獎乙次。
此外，7-11雖還沒公佈春節福袋，不過聖誕節福袋正在熱烈開賣中，今年集結Hello Kitty、酷洛米、咖波、小熊維尼等10大IP，共推出36款聖誕福袋，價格分為「499元、699元、999元」，大獎都可抽保時捷Macan休旅車、價值百萬的10兩金條。另外還同步開賣4款驚喜包，《NOWnews》整理7-11聖誕福袋搶購重點、開箱內容一文掌握。
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📍金蛇年發財卡，售價100元（12月11日開賣）
「金蛇年發財卡」可以隨機刮出3種商品，並且可參加第1重「立即刮大獎」與第2重「序號抽台積電股票」。
「金蛇年發財卡」刮出的隨機商品還可跨店兌換、分批換（商品兌換期限須於2025年3月25日前完成兌換，逾期未兌換者視同放棄，不得請求補發或折換現金），更不用擔心囤貨的困擾，消費者還可將發財卡的兌換條碼掃入Hi-Life VIP APP內使用(APP輸入流程：APP首頁→「序號掃描」→掃描卡上條碼→點選「確認」）。
📍金蛇年福袋，售價299元（12月25日開賣）
金蛇年福袋內含萊爾富抽獎券乙張和6個隨機商品，商品組合共6種，品項包括熱賣的休閒零嘴、糖果巧克力、餅乾、飲品與日用品，最高有機會獲得高達234元的隨機商品。含1張萊爾富抽獎券，可參加第1重「立即刮大獎」與第2重「序號抽台積電股票」。
📍楽玩多WAYTOFUN福箱，售價799元（12月11日開賣）
一次收錄四款獨家IP授權的隨機商品，包含卡哇伊的史努比、迪士尼及令人驚喜的美劇和日本動漫角色IP。福箱內有五種隨機組合，內容物市價價值約落在1100元至1500元以上，還有1張萊爾富抽獎券，同樣可參加第1重「立即刮大獎」與第2重「序號抽台積電股票」。
還有以及1張加碼的楽玩多WAYTOFUN抽獎序號卡，消費者可於113年12月11日至114年3月11日期間，指定頁面登錄序號，，還有機會抽由楽玩多WAYTOFUN提供單件市值約1萬7580元的頭獎「SONY PS5光碟版主機」（2名）與單件市值約2,500元的貳獎「70cm超大維尼玩偶」（50名）。
📍2025 3C資訊超值福袋組，售價799元（12月11日開賣）
共有4種商品組合，內容物市價價值約落在1588元至1797元，每種組合內含三款隨機商品，如無線藍芽耳機、行動電源、三合一充電線、旅充與實用的生活用品，是3C控想一博好手氣，必買的應景3C資訊福袋。含1張萊爾富抽獎券，同樣可參加第1重「立即刮大獎」與第2重「序號抽台積電股票」。
📍雙重抽獎機會，最大獎台積電
今年4款福袋皆內含1張抽獎券，並享有雙重中獎機會，
第一重的「立即刮大獎」：
◾頭獎高島A-5203愛舒服iVoz Pro AI沙發按摩椅(波爾多紅，2名)
◾壹獎祭出時下最新的iPhone16 128G(不挑色，5名)
◾貳獎祭出LG AS651DSS0 WIFI 360°空氣清淨機 寵物功能增加版(1名)
◾參獎祭出PS5 Slim 光碟版主機 新款薄型主機(1名)
◾肆獎祭出Dyson Airstrait HT01 二合一吹風直髮器，不挑色(1名)
◾伍獎祭出五星級的君悅酒店-雙自助餐通用平日午餐雙人券(10名)
◾陸獎祭出Hi-Life商品卡1,000元（50名）
◾超過12000個驚喜隨袋禮以及與怡和餐飲集團旗下雙品牌「肯德基」與「必勝客」異業合作的專屬優惠代碼等多元豐富獎品。
第二重的「序號抽台積電股票」（須註冊成為萊爾富正式會員），於指定日前登錄序號，就可抽頭獎「台積電股票」乙張（頭獎名額3名），每次將抽1名頭獎幸運得主，序號愈早登錄，中獎機會愈高，最高可獲得3次抽獎機會，每一序號限中獎乙次。
此外，7-11雖還沒公佈春節福袋，不過聖誕節福袋正在熱烈開賣中，今年集結Hello Kitty、酷洛米、咖波、小熊維尼等10大IP，共推出36款聖誕福袋，價格分為「499元、699元、999元」，大獎都可抽保時捷Macan休旅車、價值百萬的10兩金條。另外還同步開賣4款驚喜包，《NOWnews》整理7-11聖誕福袋搶購重點、開箱內容一文掌握。