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▲7-11聯手10大IP，包括哆啦A夢、咖波、酷洛米、貓福珊迪等，推出36款聖誕福袋。（圖／業者提供）

▲買聖誕福袋可抽保時捷Macan休旅車、金條10兩等大獎。（圖／業者提供）

▲福袋、驚喜包皆附有1組優惠券。（圖／記者黃韻文攝）

▲499元福袋，圖為「月亮包＋毛毯」組合，另附抽獎序號1組、優惠券、零食飲料用品組。（圖／記者吳翊緁攝）

▲699元福袋，圖為「絨毛托特包＋布偶面紙袋」組合，另附抽獎序號2組、優惠券、零食飲料用品組。（圖／記者吳翊緁攝）

▲999元福袋，有電火鍋、蒸氣烤箱、摺疊購物車3選1，另附抽獎序號3組、優惠券、零食飲料用品組。（圖／記者吳翊緁攝）

▲驚喜包有哆啦A夢、蠟筆小新兩種主題共4款，獎品和福袋不同。（圖／業者提供）

▲「咖波10週年造型」主題。（圖／業者提供）

▲「SNOOPY 75週年造型」主題。（圖／業者提供）

▲「白色聖誕小熊維尼」主題。（圖／業者提供）

▲「櫻花Hello Kitty」主題。（圖／業者提供）

▲「Kuromi可愛限定造型」主題。（圖／業者提供）

▲「日本貓福珊迪造型」主題。（圖／業者提供）

7-11聖誕福袋今天開賣啦！今年集結Hello Kitty、酷洛米、咖波、小熊維尼等10大IP，共推出36款聖誕福袋，價格分為「499元、699元、999元」，大獎都可抽保時捷Macan休旅車、價值百萬的10兩金條。另外還同步開賣4款驚喜包，《NOWnews》整理7-11聖誕福袋搶購重點、開箱內容一文掌握。7-11今年聯手10大IP，包括Hello Kitty、酷洛米、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波、蠟筆小新、哆啦A夢、史迪奇、三眼怪，推出36款聖誕福袋，以及4款驚喜包，今（2）日起在全台門市、三大外送平台（foodomo、Uber Eats、foodpanda）開賣。聖誕福袋與驚喜包是兩個獨立的抽獎活動，兩者抽獎券不同，抽獎商品也不同。◾頭獎：保時捷Macan休旅車（2台）◾二獎：鎮金店10兩金條（市價110萬，1名）◾12月2日至12月8日：每天送出1名100萬OPENPOINT點數（1點抵1元）499元、699元、999元福袋皆享有總價值5000元的跨品牌通路優惠券，像是肯德基10顆蛋塔＋7塊雞桶549元、金咕燒肉內用送海鮮組＋霜降和牛(現賺814元)、WEMO輸入序號3趟免費騎、蝦皮商城優惠券折25元等，提供超過30張優惠券。、海昌買1送1優惠券、漢堡王組合餐優惠券、聖德科斯堅果買1送1優惠券，等於另外加碼價值近千元。聖誕福袋在全台門市、外送平台同步開賣，若要到門市搶購，12月2日至12月6日這5天先衝，消費滿250元另外多送1張抽獎券，有機會抽中黃金1兩、OPENPOINT 100萬點（1點等於1元，抽5名）、7-11購物金（5元、25元、250元、500元）。門市單筆結帳滿1000元，可享其中1種回饋方式：使用信用卡（國泰、中信、玉山、富邦、聯邦）／指定支付工具（icash Pay、icash 2.0、橘子支付、Pi 拍錢包）折100元，額滿為止。報會員電話贈100點OPENPOINT，限量前20萬筆。買聖誕福袋指定商品，可獲得30點OPENPOINT點數（1點抵1元），另抽價值1萬元的OPENPOINT點數大禮。輸入優惠碼「幸福帶著走」享9.5折，最高折抵100元，單筆消費滿499元免運。買聖誕福袋指定商品，滿499元輸入優惠碼「冬買小七福袋」，享8.8折（折扣最高上限60元），專屬優惠碼每位用戶可用2次。月亮包＋兩用大毛毯（4款圖案：Hello Kitty、SNOOPY、咖波、小熊維尼）背提兩用雙面托特包＋軟珪藻土地墊（4款圖案：酷洛米、SNOOPY、咖波、貓福珊迪）萬用收納籃＋浴巾（2款圖案：酷洛米、貓福珊迪。）以上皆附抽獎序號1組、39張優惠券，以及餅乾2包、飲料2瓶、濕紙巾1包、衛生紙1包。絨毛托特包＋布偶面紙袋（6款圖案：酷洛米、Kitty、SNOOPY、咖波、維尼、貓福珊迪）五開摺疊收納箱＋27吋自動摺疊傘（6款圖案：酷洛米、Kitty、SNOOPY、咖波、維尼、貓福珊迪）以上皆附抽獎序號2組、39張優惠券，以及餅乾2包、飲料2瓶、濕紙巾1包、衛生紙1包。康寧餐具多功能不沾電火鍋（4款圖案：酷洛米、Kitty、SNOOPY、貓福珊迪）Giaretti 10L蒸氣烤箱（4款圖案：酷洛米、Kitty、咖波、維尼）桌板兩用摺疊購物車（6款圖案：酷洛米、Kitty、SNOOPY、咖波、維尼、貓福珊迪）以上皆附抽獎序號3組、44張優惠券，以及餅乾2包、飲料1瓶、衛生紙1包、紅蔘飲1包。📍哆啦A夢萬用收納籃＋浴巾499元，抽獎序號1組📍哆啦A夢桌板兩用摺疊購物車999元，抽獎序號3組抽出5名哆啦A夢財神金飾（價值1萬3750元）📍蠟筆小新萬用收納籃＋浴巾499元，抽獎序號1組📍蠟筆小新桌板兩用摺疊購物車999元，抽獎序號3組抽出5名2萬點OPENPOINT點數（1點等於1元）