7-11聖誕福袋今天開賣啦！今年集結Hello Kitty、酷洛米、咖波、小熊維尼等10大IP，共推出36款聖誕福袋，價格分為「499元、699元、999元」，大獎都可抽保時捷Macan休旅車、價值百萬的10兩金條。另外還同步開賣4款驚喜包，《NOWnews》整理7-11聖誕福袋搶購重點、開箱內容一文掌握。
◼️12月2日全台門市開賣：福袋36款、驚喜包4款
7-11今年聯手10大IP，包括Hello Kitty、酷洛米、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波、蠟筆小新、哆啦A夢、史迪奇、三眼怪，推出36款聖誕福袋，以及4款驚喜包，今（2）日起在全台門市、三大外送平台（foodomo、Uber Eats、foodpanda）開賣。
◼️7-11聖誕福袋2024大獎有什麼？
聖誕福袋與驚喜包是兩個獨立的抽獎活動，兩者抽獎券不同，抽獎商品也不同。
📍聖誕福袋獎品清單
◾頭獎：保時捷Macan休旅車（2台）
◾二獎：鎮金店10兩金條（市價110萬，1名）
◾12月2日至12月8日：每天送出1名100萬OPENPOINT點數（1點抵1元）
◼️福袋、驚喜包皆附有1組優惠券
499元、699元、999元福袋皆享有總價值5000元的跨品牌通路優惠券，像是肯德基10顆蛋塔＋7塊雞桶549元、金咕燒肉內用送海鮮組＋霜降和牛(現賺814元)、WEMO輸入序號3趟免費騎、蝦皮商城優惠券折25元等，提供超過30張優惠券。
999元福袋另外加碼送星巴克咖啡免費招待券（價值95元）、海昌買1送1優惠券、漢堡王組合餐優惠券、聖德科斯堅果買1送1優惠券，等於另外加碼價值近千元。
◼️7-11聖誕福袋「這5天買」最划算
聖誕福袋在全台門市、外送平台同步開賣，若要到門市搶購，12月2日至12月6日這5天先衝，消費滿250元另外多送1張抽獎券，有機會抽中黃金1兩、OPENPOINT 100萬點（1點等於1元，抽5名）、7-11購物金（5元、25元、250元、500元）。
門市單筆結帳滿1000元，可享其中1種回饋方式：
📍使用信用卡（國泰、中信、玉山、富邦、聯邦）／指定支付工具（icash Pay、icash 2.0、橘子支付、Pi 拍錢包）折100元，額滿為止。
📍報會員電話贈100點OPENPOINT，限量前20萬筆。
◼️外送買7-11聖誕福袋有優惠嗎？
📍foodomo：買聖誕福袋指定商品，可獲得30點OPENPOINT點數（1點抵1元），另抽價值1萬元的OPENPOINT點數大禮。輸入優惠碼「幸福帶著走」享9.5折，最高折抵100元，單筆消費滿499元免運。
📍foodpanda：買聖誕福袋指定商品，滿499元輸入優惠碼「冬買小七福袋」，享8.8折（折扣最高上限60元），專屬優惠碼每位用戶可用2次。
🟡499元福袋：「3種組合」、共10款
📍組合1：月亮包＋兩用大毛毯（4款圖案：Hello Kitty、SNOOPY、咖波、小熊維尼）
📍組合2：背提兩用雙面托特包＋軟珪藻土地墊（4款圖案：酷洛米、SNOOPY、咖波、貓福珊迪）
📍組合3：萬用收納籃＋浴巾（2款圖案：酷洛米、貓福珊迪。）
以上皆附抽獎序號1組、39張優惠券，以及餅乾2包、飲料2瓶、濕紙巾1包、衛生紙1包。
🟡699元福袋：「2種組合」、共12款
📍組合1：絨毛托特包＋布偶面紙袋（6款圖案：酷洛米、Kitty、SNOOPY、咖波、維尼、貓福珊迪）
📍組合2：五開摺疊收納箱＋27吋自動摺疊傘（6款圖案：酷洛米、Kitty、SNOOPY、咖波、維尼、貓福珊迪）
以上皆附抽獎序號2組、39張優惠券，以及餅乾2包、飲料2瓶、濕紙巾1包、衛生紙1包。
🟡999元福袋：「3種組合」、共14款
📍組合1：康寧餐具多功能不沾電火鍋（4款圖案：酷洛米、Kitty、SNOOPY、貓福珊迪）
📍組合2：Giaretti 10L蒸氣烤箱（4款圖案：酷洛米、Kitty、咖波、維尼）
📍組合3：桌板兩用摺疊購物車（6款圖案：酷洛米、Kitty、SNOOPY、咖波、維尼、貓福珊迪）
以上皆附抽獎序號3組、44張優惠券，以及餅乾2包、飲料1瓶、衛生紙1包、紅蔘飲1包。
🟡驚喜包共4款，12月2日全台門市現貨開賣：
📍哆啦A夢萬用收納籃＋浴巾499元，抽獎序號1組
📍哆啦A夢桌板兩用摺疊購物車999元，抽獎序號3組
抽出5名哆啦A夢財神金飾（價值1萬3750元）
📍蠟筆小新萬用收納籃＋浴巾499元，抽獎序號1組
📍蠟筆小新桌板兩用摺疊購物車999元，抽獎序號3組
抽出5名2萬點OPENPOINT點數（1點等於1元）
🟡2024聖誕福袋款式一次看
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7-11今年聯手10大IP，包括Hello Kitty、酷洛米、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波、蠟筆小新、哆啦A夢、史迪奇、三眼怪，推出36款聖誕福袋，以及4款驚喜包，今（2）日起在全台門市、三大外送平台（foodomo、Uber Eats、foodpanda）開賣。
◼️7-11聖誕福袋2024大獎有什麼？
聖誕福袋與驚喜包是兩個獨立的抽獎活動，兩者抽獎券不同，抽獎商品也不同。
📍聖誕福袋獎品清單
◾頭獎：保時捷Macan休旅車（2台）
◾二獎：鎮金店10兩金條（市價110萬，1名）
◾12月2日至12月8日：每天送出1名100萬OPENPOINT點數（1點抵1元）
◼️福袋、驚喜包皆附有1組優惠券
499元、699元、999元福袋皆享有總價值5000元的跨品牌通路優惠券，像是肯德基10顆蛋塔＋7塊雞桶549元、金咕燒肉內用送海鮮組＋霜降和牛(現賺814元)、WEMO輸入序號3趟免費騎、蝦皮商城優惠券折25元等，提供超過30張優惠券。
999元福袋另外加碼送星巴克咖啡免費招待券（價值95元）、海昌買1送1優惠券、漢堡王組合餐優惠券、聖德科斯堅果買1送1優惠券，等於另外加碼價值近千元。
◼️7-11聖誕福袋「這5天買」最划算
聖誕福袋在全台門市、外送平台同步開賣，若要到門市搶購，12月2日至12月6日這5天先衝，消費滿250元另外多送1張抽獎券，有機會抽中黃金1兩、OPENPOINT 100萬點（1點等於1元，抽5名）、7-11購物金（5元、25元、250元、500元）。
門市單筆結帳滿1000元，可享其中1種回饋方式：
📍使用信用卡（國泰、中信、玉山、富邦、聯邦）／指定支付工具（icash Pay、icash 2.0、橘子支付、Pi 拍錢包）折100元，額滿為止。
📍報會員電話贈100點OPENPOINT，限量前20萬筆。
◼️外送買7-11聖誕福袋有優惠嗎？
📍foodomo：買聖誕福袋指定商品，可獲得30點OPENPOINT點數（1點抵1元），另抽價值1萬元的OPENPOINT點數大禮。輸入優惠碼「幸福帶著走」享9.5折，最高折抵100元，單筆消費滿499元免運。
📍foodpanda：買聖誕福袋指定商品，滿499元輸入優惠碼「冬買小七福袋」，享8.8折（折扣最高上限60元），專屬優惠碼每位用戶可用2次。
🟡499元福袋：「3種組合」、共10款
📍組合1：月亮包＋兩用大毛毯（4款圖案：Hello Kitty、SNOOPY、咖波、小熊維尼）
📍組合2：背提兩用雙面托特包＋軟珪藻土地墊（4款圖案：酷洛米、SNOOPY、咖波、貓福珊迪）
📍組合3：萬用收納籃＋浴巾（2款圖案：酷洛米、貓福珊迪。）
以上皆附抽獎序號1組、39張優惠券，以及餅乾2包、飲料2瓶、濕紙巾1包、衛生紙1包。
🟡699元福袋：「2種組合」、共12款
📍組合1：絨毛托特包＋布偶面紙袋（6款圖案：酷洛米、Kitty、SNOOPY、咖波、維尼、貓福珊迪）
📍組合2：五開摺疊收納箱＋27吋自動摺疊傘（6款圖案：酷洛米、Kitty、SNOOPY、咖波、維尼、貓福珊迪）
以上皆附抽獎序號2組、39張優惠券，以及餅乾2包、飲料2瓶、濕紙巾1包、衛生紙1包。
🟡999元福袋：「3種組合」、共14款
📍組合1：康寧餐具多功能不沾電火鍋（4款圖案：酷洛米、Kitty、SNOOPY、貓福珊迪）
📍組合2：Giaretti 10L蒸氣烤箱（4款圖案：酷洛米、Kitty、咖波、維尼）
📍組合3：桌板兩用摺疊購物車（6款圖案：酷洛米、Kitty、SNOOPY、咖波、維尼、貓福珊迪）
以上皆附抽獎序號3組、44張優惠券，以及餅乾2包、飲料1瓶、衛生紙1包、紅蔘飲1包。
🟡驚喜包共4款，12月2日全台門市現貨開賣：
📍哆啦A夢萬用收納籃＋浴巾499元，抽獎序號1組
📍哆啦A夢桌板兩用摺疊購物車999元，抽獎序號3組
抽出5名哆啦A夢財神金飾（價值1萬3750元）
📍蠟筆小新萬用收納籃＋浴巾499元，抽獎序號1組
📍蠟筆小新桌板兩用摺疊購物車999元，抽獎序號3組
抽出5名2萬點OPENPOINT點數（1點等於1元）
🟡2024聖誕福袋款式一次看