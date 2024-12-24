2025年超商蛇年福袋陸續開賣！其中全家福袋於今（24）日起陸續於各門市登場，共有27款組合，最基本不織布材質款249元，還有超萌肖像福袋；而7-11則於1月1日凌晨0點開賣，一次聯名12大話题IP，499元起共計超過百款登場。
🟡全家便利商店
◾開賣時間：12月24日陸續開賣
◾福袋款式：249元、399元、499元、599元、599元、1499元，福袋共計6種價位
2025年1月2日前，購買福袋再送50元購物金！需要保留小白單，滿200元折50元，限2025年1月24日至2月2日使用。
📍全家福袋獎項
◼️抽獎專區：尊爵獎325萬元的TESLA Model X 1台；頭獎2組100萬獎金；二獎Gogoro VIVA MIX BELT（10台）
◼️立即開獎區：World Gym一年單點運動會籍、LINE WEBTOON回饋型代幣3,333枚、全盈+PAY購物金5,000元、iPhone16新機、含寶可夢紫遊戲片的任天堂Nintendo Switch主機與「全家」專屬禮物
🟡全家春節福袋27款，一次全開箱
📍249元「2025春節開運福袋」：有紅色、橘色兩款外觀，每袋贈送Let’s Café咖啡環保提袋1個，還可憑QR Code至店舖享Let’s Café指定咖啡優惠。
內容物提供價值250元的8種精選熱銷零食與飲料組合、抽獎券一張、隨袋贈品（愛馬仕盥洗用品組、保溫瓶、三麗鷗捏捏球、
編織提袋、間諜家家酒化妝包等）。加碼還有機會獲得額外約250元商品卡，可兌換FMC衛生紙一串或900ml牧場直送鮮乳2入。
📍399元肖像福袋有2種組合，（4款圖案：三麗鷗系列、動物方城市、吉伊卡哇、飛天小女警）；一款跨界聯名福袋
肖像福袋組合1：六角折疊收納箱+同款肖像保鮮盒2入
肖像福袋組合2：雲朵
肩背袋+同款肖像保鮮盒2入
以上含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」；可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本。
📍499元「名偵探柯南與基德3款」、「全家自有品牌福袋」
肖像福袋：名偵探柯南與基德主題的運動提袋與零錢包
全家自有品牌福袋：蒐羅3款日本必買零食、Convenien
ce Wear織品、超過台幣600元的「日本全家」 商品優惠券。
以上皆含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」；肖像款有可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本。
📍599元的福袋「肖像福袋4種選擇」
肖像福袋：布丁狗、唐老鴨屁屁造型絨毛包，以及美樂蒂、飛天小女警造型存錢筒，每款再額外加贈600ml保溫瓶1個
含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」；肖像款有可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本。
📍899元的福袋（2種選擇）
肖像福袋：四輪手推車福袋，推出吉伊卡哇與動物方城市兩款
含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」；肖像款有可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本。
📍1499元的福袋（4種選擇）
肖像24吋行李箱，以上含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」；肖像款有可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本。
7-11則是一次聯名12大話题IP、11大生活精品品牌，推出破百款福袋，分別有499元、699元、1299元、1499元、1699元、1888元6種價格選擇，將於1月1日準時開搶，大獎分別有瑪莎拉蒂休旅車、鎮金店金塊、還有包含陳傑憲領隊的統一獅球員簽名球，《NOWnews》整理7-11春節福袋開箱內容、獎項一文看懂。
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◾開賣時間：12月24日陸續開賣
◾福袋款式：249元、399元、499元、599元、599元、1499元，福袋共計6種價位
2025年1月2日前，購買福袋再送50元購物金！需要保留小白單，滿200元折50元，限2025年1月24日至2月2日使用。
📍全家福袋獎項
◼️抽獎專區：尊爵獎325萬元的TESLA Model X 1台；頭獎2組100萬獎金；二獎Gogoro VIVA MIX BELT（10台）
◼️立即開獎區：World Gym一年單點運動會籍、LINE WEBTOON回饋型代幣3,333枚、全盈+PAY購物金5,000元、iPhone16新機、含寶可夢紫遊戲片的任天堂Nintendo Switch主機與「全家」專屬禮物
🟡全家春節福袋27款，一次全開箱
📍249元「2025春節開運福袋」：有紅色、橘色兩款外觀，每袋贈送Let’s Café咖啡環保提袋1個，還可憑QR Code至店舖享Let’s Café指定咖啡優惠。
內容物提供價值250元的8種精選熱銷零食與飲料組合、抽獎券一張、隨袋贈品（愛馬仕盥洗用品組、保溫瓶、三麗鷗捏捏球、
📍399元肖像福袋有2種組合，（4款圖案：三麗鷗系列、動物方城市、吉伊卡哇、飛天小女警）；一款跨界聯名福袋
肖像福袋組合1：六角折疊收納箱+同款肖像保鮮盒2入
肖像福袋組合2：雲朵
以上含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」；可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本。
📍499元「名偵探柯南與基德3款」、「全家自有品牌福袋」
肖像福袋：名偵探柯南與基德主題的運動提袋與零錢包
全家自有品牌福袋：蒐羅3款日本必買零食、Convenien
以上皆含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」；肖像款有可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本。
📍599元的福袋「肖像福袋4種選擇」
肖像福袋：布丁狗、唐老鴨屁屁造型絨毛包，以及美樂蒂、飛天小女警造型存錢筒，每款再額外加贈600ml保溫瓶1個
含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」；肖像款有可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本。
📍899元的福袋（2種選擇）
肖像福袋：四輪手推車福袋，推出吉伊卡哇與動物方城市兩款
含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」；肖像款有可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本。
📍1499元的福袋（4種選擇）
肖像24吋行李箱，以上含全家抽獎券「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」；肖像款有可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本。
7-11則是一次聯名12大話题IP、11大生活精品品牌，推出破百款福袋，分別有499元、699元、1299元、1499元、1699元、1888元6種價格選擇，將於1月1日準時開搶，大獎分別有瑪莎拉蒂休旅車、鎮金店金塊、還有包含陳傑憲領隊的統一獅球員簽名球，《NOWnews》整理7-11春節福袋開箱內容、獎項一文看懂。