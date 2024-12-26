今（26）日是睽違6年，NBA聖誕大戰再次出現「勇湖大戰」，由金州勇士在主場迎戰洛杉磯湖人。儘管主力長人「AD」Anthony Davis只打了7分鐘就退場，且後續並未回到場上，但湖人主戰球星「詹皇」LeBron James化身聖誕老人，狂砍全隊最高31分，小將Austin Reaves也貢獻26分、10籃板、10助攻的大三元表現，並在終場前上演絕殺上籃，幫助湖人以115：113在聖誕大戰險勝勇士。
Curry決勝節發起反攻 Reaves驚險絕殺
比賽首節，Andrew Wiggins扛起勇士進攻端，單節攻下10分，讓雙方以23：23平手進入第二節，缺少AD的湖人，靠著詹皇以及小將Austin Reaves、Dalton Knecht等人多點開花，在半場結束前，取得55：52的些微領先，此時詹皇已經砍下19分。
來到下半場後，勇士在第三節前半段拉出一波攻勢，將比分追平，不過湖人立刻以9：2的攻勢回擊，再度將比分拉開，且Austin Reaves接連命中2顆三分彈，讓湖人帶著8分領先進入決勝節。
末節中段，勇士靠著連續4次罰球命中，一度將比分追近到3分差，但Austin Reaves再次挺身而出，2次出手砍下5分，阻斷勇士追分氣勢。來到比賽尾聲， Stephen Curry連續多顆三分彈命中，在終場前6秒將比賽追平，所幸Austin Reaves完成1記上籃絕殺，最終幫助湖人以2分差氣走勇士。
湖人本場在AD提前傷退的狀況下，發揮全員皆兵的水準，共有5人得分來到二位數，詹皇攻下31分、10助攻、4籃板，而Austin Reaves則拿下26分、10籃板、10助攻的「大三元」數據、先發出場的Rui Hachimura也貢獻18分。勇士部分，Stephen Curry在末節多次神奇出手命中，砍下全場最高的38分，Andrew Wiggins則拿下全隊次高的21分。
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比賽首節，Andrew Wiggins扛起勇士進攻端，單節攻下10分，讓雙方以23：23平手進入第二節，缺少AD的湖人，靠著詹皇以及小將Austin Reaves、Dalton Knecht等人多點開花，在半場結束前，取得55：52的些微領先，此時詹皇已經砍下19分。
來到下半場後，勇士在第三節前半段拉出一波攻勢，將比分追平，不過湖人立刻以9：2的攻勢回擊，再度將比分拉開，且Austin Reaves接連命中2顆三分彈，讓湖人帶著8分領先進入決勝節。
末節中段，勇士靠著連續4次罰球命中，一度將比分追近到3分差，但Austin Reaves再次挺身而出，2次出手砍下5分，阻斷勇士追分氣勢。來到比賽尾聲， Stephen Curry連續多顆三分彈命中，在終場前6秒將比賽追平，所幸Austin Reaves完成1記上籃絕殺，最終幫助湖人以2分差氣走勇士。
湖人本場在AD提前傷退的狀況下，發揮全員皆兵的水準，共有5人得分來到二位數，詹皇攻下31分、10助攻、4籃板，而Austin Reaves則拿下26分、10籃板、10助攻的「大三元」數據、先發出場的Rui Hachimura也貢獻18分。勇士部分，Stephen Curry在末節多次神奇出手命中，砍下全場最高的38分，Andrew Wiggins則拿下全隊次高的21分。