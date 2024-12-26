詹皇化身聖誕「老人」狂砍31分！洛杉磯湖人在聖誕節這天，交手金州勇士隊，上演備受矚目的勇湖大戰，現年39歲的湖人一哥「詹皇」LeBron James爆發狂砍31分，並傳出10次助攻，而球隊最終也驚險拿下勝利，上演了一場刺激的聖誕大戰。賽後接受訪問時，熱愛美式足球的詹皇也特別喊話：「我愛NFL，但這天是屬於我們的。」
休戰後回神 連3戰都砍下近30分
本場是NBA睽違6年，再次在聖誕節出現勇湖大戰，因此也格外受到矚目，尤其是湖人球星詹皇，以及勇士主將 Stephen Curry的對決，堪稱是全NBA熱度最高的交手組合。
雙方此役都用盡全力砍分，詹皇全場攻下31分、10助攻、4籃板，總計22投12中，而Stephen Curry則是在末節大爆發，連續完成多顆離譜外線進球，一度有機會逆轉湖人，雖然最終吞敗，但仍拿下全場最高的38分、1籃板、6助攻，可以說是精彩度十足的一場聖誕大戰。
美國熱門運動包含NBA以及NFL（國家美式足球聯盟）等，都有聖誕大戰的傳統，而本身相當關注美式足球的詹皇，在賽後受訪時也霸氣喊話：「我愛NFL，但這天是屬於我們的。」
事實上，詹皇在12月初曾遭遇低潮期，並在休息8天、缺席2場比賽後回歸，近3場比賽找回活力，分別砍下32分、28分、31分，且帶領湖人拿下2勝1敗的好成績。
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本場是NBA睽違6年，再次在聖誕節出現勇湖大戰，因此也格外受到矚目，尤其是湖人球星詹皇，以及勇士主將 Stephen Curry的對決，堪稱是全NBA熱度最高的交手組合。
雙方此役都用盡全力砍分，詹皇全場攻下31分、10助攻、4籃板，總計22投12中，而Stephen Curry則是在末節大爆發，連續完成多顆離譜外線進球，一度有機會逆轉湖人，雖然最終吞敗，但仍拿下全場最高的38分、1籃板、6助攻，可以說是精彩度十足的一場聖誕大戰。
美國熱門運動包含NBA以及NFL（國家美式足球聯盟）等，都有聖誕大戰的傳統，而本身相當關注美式足球的詹皇，在賽後受訪時也霸氣喊話：「我愛NFL，但這天是屬於我們的。」
事實上，詹皇在12月初曾遭遇低潮期，並在休息8天、缺席2場比賽後回歸，近3場比賽找回活力，分別砍下32分、28分、31分，且帶領湖人拿下2勝1敗的好成績。