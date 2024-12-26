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▲全台歷年新建案總銷金額變化。（圖／591新建案提供）

誰給建商的勇氣？根據591新建案統計，今年全台總銷金額爆出2.56兆元天量，再破歷史新高，若以台北大巨蛋造價約400億元來估算，已可孵出逾「60顆巨蛋」，規模相當驚人；不僅如此，個案數、戶數等供給更是多到滿出來，較去年雙雙成長逾2成。但相較於推案一片火熱，房價顯得低調許多，整體開價每坪雖然攻上6字頭高峰，且成交價也來到57萬，但年漲幅卻不到一成，收斂不少。數字科技(5287)旗下591新建案分析，2024房市相當魔幻，上半年有多激情，下半年就有多冷感，尤其近日央行雖然刀下留人，但有鑑於第七波管制又快又猛，許多建商來不及收手只能硬著頭皮上場，估計「量多、人少、買氣冷」的情況仍將持續一陣子。而檢視各縣市，推案水位普遍都在高檔盤旋，一方面除了與房價飆升有關，各地仍有建商願意頂著槍林彈雨開案，也是量體能屢創新高的主因。以台北市為例，今年總銷雖略為下降，戶數卻年增近1成，關鍵在於建商將火力集中在文山、北投及南港等蛋白區，以文山區來說，今年在「元利四季莊園」、「信義富境」等指標案支撐下，有超過8百億元的總銷挹注，區內新案行情也首度突破百萬大關，成功解鎖天龍國全區百萬的壯舉。而新北市在蛋黃區外溢效應下，即便金龍風暴來勢洶洶，價量仍表現得有聲有色，值得一提的是，繼板橋、永和等地新案成交單價突破百萬大關後，三重近日也在指標案「潤泰CITY PARK」助攻下跟進登頂。以目前各區房價走勢來看，未來新北「百萬俱樂部」的成員將越來越多。桃園今年受房價飆升，當前新案平均開價、成交價皆已站穩4字頭，加上建商在外圍新興重劃區積極布局，案量飛快成長。至於新竹縣市，由於精華區塊素地稀少且價格飛漲，建商同樣朝都計外等區域拓展版圖，規模上則以中小型個案為主，帶動個案數大幅成長。台中今年推案力道強勁，個數、戶數等量體均是各縣市中最多。但隨著下半年金龍海嘯買方縮手，新案銷況急轉直下，許多新案平均周來人數不到5組，業者只能絞盡腦汁各出奇招，祭出包含簽約送家電、優惠付款等措施，只求吸引來人上門度過這波嚴冬。台南、高雄今年受惠源源不絕的科技議題拉抬，整體推案價量仍處於上升段。值得一提的是，即使目前市場遭遇亂流，由於房市話題不斷，當地建商仍是老神在在，普遍看好明年房市放晴，並未有過多促銷或價量鬆動的狀況發生。591新建案總編輯李忠哲分析，明年最大未爆彈仍會是鎖定在房貸問題，從近期央行理監事會針對周轉金、理財型貸款等專案檢查來看，短期內對資金的「源頭打擊」還未結束，再加上年初適逢美國大選交接期等外部變數，都讓房市像是遊走在鋼索上，稍有不慎就會摔個頭破血流，建議無論是建商或消費者，布局上都應放大風險係數，並避開一些缺乏就業、大型公建的高風險地區，才能在這波亂局中走得相對平坦。