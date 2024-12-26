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▲今年8月起中古屋委售量逐月攀升，屋主擔心愈晚賣跌愈多。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋分析2025年房市確定呈現「量縮價跌」格局。（圖／記者徐銘穗攝）

買房好時機到了！永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，今年8月起委售量逐月攀升，分析2025年房市確定呈現「量縮價跌」格局，「剛需蛋黃區房價下跌7%至10%，過度炒作區跌幅估10%至15%」，建議想買房者現在就可以進場看房了。永慶房屋今（26）午舉行2025第一季房市趨勢記者會，在民眾最關心的房貸利率與寬鬆度部分，葉凌棋直言：「現在房貸利率要貸到2.5%以下很困難！」就算新青安、首購不受影響，但撥貸時間都拉長了。葉凌棋指出，在房貸緊縮加上信用管制發威下，今年8月起委售量逐月攀升，新北市、桃園市12月委售量和6月相比都增加超過21%，全台委售量則是增加17.4%，「屋主擔心愈晚賣跌愈多」，屋主讓利意願增加。葉凌棋說明，在經濟情勢、房市政策、兩岸關係與地緣衝突四大變數影響下，預期2025年房市呈「量縮價跌」格局，全年交易量估27.8-28.8萬棟左右，較2024年減少18%至21%，將是近七年來交易量首度跌破29萬棟大關。至於房價走勢，葉凌棋指出，在房貸緊縮與信用管制影響下，民眾對房價上漲預期翻轉，目前房價也有由漲轉跌跡象，展望2025年，剛需強勁的區域估跌幅7%-10%左右，過度投機炒作的區域，房價則有10%-15%的跌價空間。