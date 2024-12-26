我是廣告 請繼續往下閱讀

▲透天厝是不少中南部人買房首選，使用空間大、門口可停車。（示意圖／取自 Pixabay ）

一名網友近期面臨彰化市老透天與新大樓的選擇，在PTT上詢問網友掀起一波熱烈討論，成為自住買家與首購族關注的焦點，部分網友認為「大樓=比較高的電梯透天+管理+公設」、「找新電梯透天」，也有網友認為「大樓就買高樓層的」、「又不是六都，新大樓透天輕鬆買」。信義房屋彰美店專員林家禾表示，彰化買房需求以剛性自住為主，大多數家庭一生只買一次房產，因此選擇時更為慎重。林家禾指出，彰化老一輩買家對透天厝情有獨鍾，認為土地價值較高，居住空間也更寬敞。然而，年輕族群則偏好新大樓，除了免去與長輩同住的壓力，新建案配有管理服務，生活便利性高，也更適合有小孩的家庭。不過，若家中長輩有意願幫助子女，仍然會希望將預算拉上去購買透天厝作為自住首選。林家禾分析，彰化新電梯大樓每坪單價約33至35萬元，三房含平面車位的總價約落在1300至1500萬元，對首購族相對友善。若預算僅有1500萬想買透天，可能只有屋齡40年左右的老透天選擇，而屋齡較低一點約10至20年的透天厝，成交價約在1600至2000萬元，若是電梯透天，預算要抓到2000萬以上才有機會。北彰化因商圈完善與教育資源豐富，吸引自住買家目光；而南彰化則以彰基商圈為核心，成為收租客的置產首選。林家禾進一步指出，彰化房價相較台中更具競爭力，同樣預算能在彰化市區買到更大的房子，加上快速道路的交通便利，從彰化到台中僅需15至20分鐘，吸引不少台中客戶選擇彰化置產。林家禾強調，無論是選擇老透天或新大樓，買家都應依據自身預算與生活需求進行選擇。對於喜歡寬敞空間的自住客，透天厝仍是首選；而重視現代化管理與生活便利的年輕族群，新電梯大樓則是不錯的選擇。