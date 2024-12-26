知名主持人曾國城近期遭到北一女中畢業生駱俠安控訴，指出曾國城在節目《一字千金》錄影時拿她的身材大開玩笑，對此公視和曾國城雙雙致歉滅火，但事件仍在網路上掀起腥風血雨。事實上曾國城也曾在綜藝節目《天才衝衝衝》上失言，嘲諷徐乃麟：「你家養雞，我有吃過你的雞嗎？」雖然只是一句玩笑話，不過在當時仍備受網友討論。
曾國城遭北一女畢業生炎上 節目大開身材玩笑挨轟
回顧曾國城這次的失言風波，事件起因為1名北一女畢業生駱俠安在Threads上的指控，駱俠安指出曾國城在介紹來賓時刻意揶揄她的身材：「這位是柔道的？妳來幹嘛的呀」、「我覺得妳看起來比較像教練。」讓她感到非常不適，更痛罵曾國城：「一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果。」
公視發表聲明：不會播出 曾國城深夜緊急致歉滅火
對此公視緊急在深夜發表致歉聲明：「錄影結束後，製作單位即向駱同學慎重致歉，並表示後製剪輯會刪除該段內容，不會於節目中播出。」表示強調未來會避免這類的玩笑：「涉及身材外貌的冒犯，為公視節目製播準則紅線。」而曾國城也對外發聲，「『詆毀他人』絕對不是我的本意。」
昔節目上失言片段遭起底 曾國城：我吃過你的雞嗎
該名北一女畢業生的控訴，也讓曾國城過去在其他綜藝節目上的種種失言遭到起底，他曾在《天才衝衝衝》上提到自己老家是種蓮霧的，讓徐乃麟甚是驚訝：「第一次知道你家是種蓮霧的，你的蓮霧我一個都沒吃過！」讓曾國城開玩笑回應：「你家養雞，我有吃過你的雞嗎？」讓全場來賓笑翻。
雖然當時曾國城的一番言論並未讓徐乃麟表達不滿，不過在當時卻被網友解讀疑似在影射性相關議題，不過也有粉絲認為只要雙方沒有爆發衝突，同樣身為主持人的徐乃麟也會認為只是節目效果。
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回顧曾國城這次的失言風波，事件起因為1名北一女畢業生駱俠安在Threads上的指控，駱俠安指出曾國城在介紹來賓時刻意揶揄她的身材：「這位是柔道的？妳來幹嘛的呀」、「我覺得妳看起來比較像教練。」讓她感到非常不適，更痛罵曾國城：「一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果。」
公視發表聲明：不會播出 曾國城深夜緊急致歉滅火
對此公視緊急在深夜發表致歉聲明：「錄影結束後，製作單位即向駱同學慎重致歉，並表示後製剪輯會刪除該段內容，不會於節目中播出。」表示強調未來會避免這類的玩笑：「涉及身材外貌的冒犯，為公視節目製播準則紅線。」而曾國城也對外發聲，「『詆毀他人』絕對不是我的本意。」
昔節目上失言片段遭起底 曾國城：我吃過你的雞嗎
該名北一女畢業生的控訴，也讓曾國城過去在其他綜藝節目上的種種失言遭到起底，他曾在《天才衝衝衝》上提到自己老家是種蓮霧的，讓徐乃麟甚是驚訝：「第一次知道你家是種蓮霧的，你的蓮霧我一個都沒吃過！」讓曾國城開玩笑回應：「你家養雞，我有吃過你的雞嗎？」讓全場來賓笑翻。
雖然當時曾國城的一番言論並未讓徐乃麟表達不滿，不過在當時卻被網友解讀疑似在影射性相關議題，不過也有粉絲認為只要雙方沒有爆發衝突，同樣身為主持人的徐乃麟也會認為只是節目效果。