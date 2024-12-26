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▲駱俠安控訴曾國城在節目中以「欸，這位是柔道的？」、「看起來比較像教練」開自己身材玩笑，令她感到不適且被冒犯。（圖／翻攝自駱俠安Threads）

▲駱俠安指控曾國城以其身材開玩笑作爲節目效果，痛批「一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果。」（圖／翻攝自駱俠安Threads）

▲曾國城昔憑藉《一字千金》榮獲金鐘獎益智及實境節目主持人獎。（圖／翻攝自一字千金臉書）

知名主持人曾國城主持益智節目《一字千金》多年，其中富含知識內容及與來賓機智互動成為特色，深獲觀眾喜愛，怎料昨（25）日晚間一名台大外文系學生駱俠安透過社群Threads發文，控訴曾國城以「欸，這位是柔道的？」、「看起來比較像教練」等言詞拿她的身材當作玩笑，令駱俠安感到不適，不忍直批：「這是一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果 」，對此，該節目電視台公視回應向鄭重駱俠安致歉，並表示後製剪輯會刪除該段內容，而曾國城本人也於深夜發出聲明，「對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。」駱俠安還原當時錄影過程，「錄製當天，主持人首先從左邊的男生開始介紹，說他們分別是儀隊和旗隊的成員。然而，當他轉到我時，突然看著我說：『欸，這位是柔道的......啊不是不是不是，你來幹嘛的呀？駱俠安。』那瞬間，我意識到他正在拿我的身材開玩笑。腦海裡一片混亂，錄製現場的罐頭笑聲反覆迴盪，我勉強笑著回答：『我是樂隊的！我負責打擊樂器！』接著，他逐一介紹來賓的表演經歷，問到我時，又說：『我覺得你看起來比較像教練。』」駱俠安也提及，當她介紹自己負責的樂器五音鼓、重達14公斤時，曾國城打斷她的話語並上下打量她的身材，「難怪，只有你這種身材才撐得起來齁」此話迸出，令她當場錯愕又憤怒，強調自己靠的是日復一日刻苦訓練與堅持，並不是身材所致，駱俠安嚴厲批判說：「曾國城憑什麼拿我的身體當作笑點？我的身材與樂儀旗隊的主題有任何關係嗎？對《一字千金》的競賽內容又有什麼影響？一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果。」曾國城言論引發輿論風波，對此，該節目電視台公視也在深夜發表聲明，「節目於今年八月錄製，錄影結束後，製作單位即向駱同學慎重致歉，並表示後製剪輯會刪除該段內容，不會於節目中播出。（該集預計明年一月中下旬播出）。」公視也強調，同時提醒曾國城拿捏玩笑的尺度，「製作單位致歉後，公視旋即與製作單位、主持人曾國城再次強調，以節目效果為由的玩笑涉及身材外貌的冒犯，為公視節目製播準則紅線，未來務必避免。」鄭重地向駱俠安致上萬分歉意。事件延燒迅速，曾國城於今（26）深夜作出回應，「今天看了駱同學的文字，首先要跟駱同學道歉，對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉」，同時吐露擔任主持人身分超過30年，總是期許能當個溫暖的主持人，「主持的風格有分很多種，也常常需要透過自嘲、鼓勵、丟接互動等營造出不同的節目效果，成效有好有壞，但是無論如何『詆毀他人』絕對不是我的本意」，強調這樣的「玩笑話」一點也不好笑，確實沒拿捏好分寸，自己絕不會以類似方式繼續主持下去。今天看了駱同學的文字，首先要跟駱同學道歉，對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。網友們的留言我也有看見了，記者朋友問我的感覺，我只能說真的很難過。入行到現在超過30年，我總是希望自己能夠持續不斷的學習，在主持風格上可以保持多元彈性，成為一個溫暖的主持人。主持的風格有分很多種，也常常需要透過自嘲、鼓勵、丟接互動等營造出不同的節目效果，成效有好有壞，但是無論如何”詆毀他人”絕對不是我的本意，也不是我在演藝圈”賴以維生”的主持風格。《一字千金》是我很喜歡的節目，無論是節目製作團隊或是我，都很希望每一位蒞臨節目的來賓都能夠享受其中、開心參與；關於駱同學，希望我的無心之過不要成為妳心裡的負擔，未來還有許多的挑戰與未知，妳的辛苦與努力不是一般人可以體會的，妳的堅韌與專業絕對值得被更多人看到，期許妳可以憑藉著堅強毅力，成就更多美好的時光。