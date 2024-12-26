56歲的主持人曾國城昨（25）日被北一女中畢業生駱俠安控訴，在益智節目《一字千金》中大開玩笑，其中更包含貶低身材等低俗字眼，如今事件持續延燒，而曾國城出道以來的種種爭議，也再度浮上檯面，像是先前他曾在古蹟抽菸、喝酒；今年到高雄出外景時，更是遭民眾指控：「為什麼拍節目就可以插隊？」風波也算是多不勝數。
曾國城羞辱北一女畢業生 對方發文公審掀熱議
曾國城近期遭北一女中畢業生駱俠安指控，在《一字千金》中對她的身材大開玩笑，嘲諷她「這位是柔道的？」、「我覺得妳看起來比較像教練」讓她決定發文公審，對此公視和曾國城緊急致歉滅火，但輿論已經如滾雪球般一發不可收拾。
昔遭黃子佼爆在古蹟抽菸、喝酒 他緊急發聲滅火
事實上，曾國城出道34年，屬於演藝圈內的資深前輩，人紅是非多，因此爭議也不少。先前藝人黃子佼曾為了模糊自己的性騷擾醜聞，而抖出許多圈內好友們的黑歷史，其中曾國城就慘被他點名，曾在中山堂主持節目時，跑到後台抽菸、喝酒，等於是破壞古蹟。後續曾國城回應：「喝酒抽菸是應該適地、適量，這是我應該注意的。」
出外景吃夜市美食爆插隊 真實片段播出輿論全反轉
不只如此，今年7月曾國城主持的《型男大主廚》到高雄夜巿出外景拍攝，事後卻遭到民眾指控：「為什麼拍節目就可以插隊？」引發熱議，當時製作單位第1時間出面致歉：「夜市拍攝是有先預約並打過招呼的，但現場實在有太多不可控的因素，謝謝高雄民眾的熱情，下次我們會多多注意。」
不過「夜市排隊爭議」在事隔兩個多月後卻有人驚人反轉，就在《型男大主廚》播出一行人到高雄出外景的片段後，網友發現點餐前型男主廚吳秉承有事先詢問現場民眾：「你們點好了嗎？」等到大家都回答：「沒有了。」吳秉承才表示：「沒有喔，那就是換我們了。」
片段播出後，粉絲發現事實與當初爆料民眾所指控的插隊說詞有明顯出入，而該名爆料者的指控貼文也在後來消失不見，曾國城疑似是遭到民眾潑髒水，也讓不少粉絲替他抱屈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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曾國城近期遭北一女中畢業生駱俠安指控，在《一字千金》中對她的身材大開玩笑，嘲諷她「這位是柔道的？」、「我覺得妳看起來比較像教練」讓她決定發文公審，對此公視和曾國城緊急致歉滅火，但輿論已經如滾雪球般一發不可收拾。
昔遭黃子佼爆在古蹟抽菸、喝酒 他緊急發聲滅火
事實上，曾國城出道34年，屬於演藝圈內的資深前輩，人紅是非多，因此爭議也不少。先前藝人黃子佼曾為了模糊自己的性騷擾醜聞，而抖出許多圈內好友們的黑歷史，其中曾國城就慘被他點名，曾在中山堂主持節目時，跑到後台抽菸、喝酒，等於是破壞古蹟。後續曾國城回應：「喝酒抽菸是應該適地、適量，這是我應該注意的。」
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不只如此，今年7月曾國城主持的《型男大主廚》到高雄夜巿出外景拍攝，事後卻遭到民眾指控：「為什麼拍節目就可以插隊？」引發熱議，當時製作單位第1時間出面致歉：「夜市拍攝是有先預約並打過招呼的，但現場實在有太多不可控的因素，謝謝高雄民眾的熱情，下次我們會多多注意。」
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