資深藝人狄鶯與孫鵬的24歲兒子孫安佐擁有「最狂星二代」的稱號，其言行舉止備受各界關注，先前宣告即將入伍的他，在本月15日開直播剃光頭髮，且於17日正式抵達嘉義的營區，入伍前孫安佐的心情相當輕鬆，喊話粉絲不用擔心「4個月後見！」讓許多人十分期待他的歸來。然而，至今（27）日孫安佐已在軍營裡連續生活10天，其經紀人重讀天月向《NOWnews今日新聞》透露他的當兵現況，表示孫安佐一切適應良好，還幫他買了不少菸讓他帶到軍營裡送弟兄「做公關」，當場一拿出來瞬間被圍觀，馬上成為同梯中「資源的領袖」。
孫安佐當兵現況曝光 帶1物秒被圍觀
被關心起孫安佐當兵狀況如何？經紀人重讀天月分享道，「還好，都一切聽說滿適應的，我有替他準備進去的公關品」，表示由於軍營內無法購買菸品，因此事前替孫安佐買了許多菸，好讓他可以送同梯促成弟兄感情，沒想到孫安佐當場一拿出多條菸品，引起鄰兵紛紛湊上去圍觀，頓時間變成資源的領袖，這般好人情靠著重讀天月的助攻十分有效。
經紀人用心良苦 4個月後孫安佐強勢歸來
被讚道對待孫安佐用心良苦，重讀天月絲毫不覺得一回事，霸氣地說：「當他經紀人絕對是不夠的，就是把他當自己弟弟，等他出來，繼續表演更多快樂給大家」，也強調孫安佐只要穩定發展下去，只盼喜愛他的粉絲開心及健康就好，「態度決定行動呀！孫同學穩定好，大家都開心！」
事實上，孫安佐入伍也自嘲笑說，會好好體驗軍中生活，並比較與先前在美國坐過牢的感覺有何不同，卻不忘擔憂起粉絲心情，「生活過得開開心心就好，不開心就喝酒就沒問題了，或是去健身房爆練兩個小時。」然而，其父母親狄鶯及孫鵬則完全不擔心他，有信心地期望孫安佐退伍後能蛻變成真正成熟的男人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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被關心起孫安佐當兵狀況如何？經紀人重讀天月分享道，「還好，都一切聽說滿適應的，我有替他準備進去的公關品」，表示由於軍營內無法購買菸品，因此事前替孫安佐買了許多菸，好讓他可以送同梯促成弟兄感情，沒想到孫安佐當場一拿出多條菸品，引起鄰兵紛紛湊上去圍觀，頓時間變成資源的領袖，這般好人情靠著重讀天月的助攻十分有效。
經紀人用心良苦 4個月後孫安佐強勢歸來
被讚道對待孫安佐用心良苦，重讀天月絲毫不覺得一回事，霸氣地說：「當他經紀人絕對是不夠的，就是把他當自己弟弟，等他出來，繼續表演更多快樂給大家」，也強調孫安佐只要穩定發展下去，只盼喜愛他的粉絲開心及健康就好，「態度決定行動呀！孫同學穩定好，大家都開心！」
事實上，孫安佐入伍也自嘲笑說，會好好體驗軍中生活，並比較與先前在美國坐過牢的感覺有何不同，卻不忘擔憂起粉絲心情，「生活過得開開心心就好，不開心就喝酒就沒問題了，或是去健身房爆練兩個小時。」然而，其父母親狄鶯及孫鵬則完全不擔心他，有信心地期望孫安佐退伍後能蛻變成真正成熟的男人。
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