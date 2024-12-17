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▲孫安佐稍早在友人送行之下到台北車站集合，與一批正要入伍的新兵們排排坐，也對著友人側拍的鏡頭擺出手勢，一副輕鬆得意的樣子。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐（右2）稍早入伍，其母親狄鶯（左2）及其經紀人重讀天月（右1）到台北車站送行。（圖／翻攝自重讀天月IG）

資深藝人狄鶯與孫鵬的24歲兒子孫安佐被稱呼為「最狂星二代」，其言行舉止備受各界關注，先前宣告即將入伍的他，已在15日開直播將頭髮理成平頭，於今（17）日正式到軍營報到，稍早他透過社群動態曬出在台北車站集合的側拍畫面，見他戴著毛帽與其他新兵席地而坐，輕鬆喊話5字：「4個月後見！」從他臉上不見緊張心情，而母親狄鶯也親自到場送行，畫面十分溫馨，讓許多關心孫安佐的粉絲安心。孫安佐稍早在IG曬出限時動態，見他在友人送行之下到了台北車站集合，與一批正要入伍的新兵們排排坐，也對著友人側拍的鏡頭擺出手勢，一副輕鬆自在的樣子，看來心情似乎不太緊張，對此，其母親狄鶯也特別到台北車站送行兒子入伍，母子倆感情相當好，而《NOWnews今日新聞》記者也向其經紀人詢問孫安佐實際狀況？及目前人應該到了嘉義所在營區？不過直至截稿時間止尚未得到回覆。事實上，孫安佐於前日直播剃頭秀中，即有稍微交代入伍前心情，被問及若放假出來會想吃些什麼，他表示：「一定要吃些好吃的，在外面有時候生活上食物都不缺，進去一定是會想吃外面的。」此外，他也心繫在外關心他的粉絲們：「生活過得開開心心就好，不開心就喝酒就沒問題了，或是去健身房爆練兩個小時。」不過，孫安佐仍不改狂言姿態，開玩笑地說，如果「屁眼沒被弄」的話就不會揍長官，「我這個人還是有一點自主意識」，同時自嘲會好好體驗軍中生活，並比較與先前在美國坐過牢的感覺有何不同，然而，其父母親狄鶯及孫鵬倒是樂見孫安佐當兵，表示對兒子有信心「有什麼好擔心的」，期望孫安佐退伍後能蛻變成真正成熟的男人。