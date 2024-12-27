資深藝人曾國城主持益智節目《一字千金》深獲觀眾喜愛，豈料近日他遭北一女畢業生駱小姐指控在節目中以言詞訕笑其身材當作效果，引發失言風波，事後曾國城本人及所屬電視台公視相繼出面致歉，不過網上輿論已如滾雪球般愈來愈大，就連他過往爭議及言論都被翻出，還有人揚言抵制曾國城所主持的節目，一舉一動備受外界放大檢視。然而，有「國師」之稱的星座專家唐綺陽，先前就預測「水瓶座」將會收到排山倒海而來的「不滿意」聲浪，恰好曾國城正是水瓶座，與他的現況更是不謀而合。
曾國城是水瓶座 唐綺陽神準警示
唐綺陽在本月22日上傳了「星座週報」的占星預測影片，其中表示水瓶座在12月23日至12月29日之間可能處於「累的」狀態，推測出其大致原因，「水瓶座屬於火、冥對分的苦主，這一週裡面你比較容易遇到，譬如說別人的不滿意，『是真的我們很不好嗎？』倒也未必，只是說那種不滿意排山倒海的時候，還是有點挫折感。」一段給水瓶座的警示建議，竟恰好與正屬水瓶座的曾國城目前現況幾乎雷同，非但受到不少抨擊聲浪，還慘遭質疑其多年來為演藝圈的辛勞與努力，不禁驚呼起唐綺陽的神準占卜。
昔言論遭放大檢視 曾國城惹出爭議
觀察近日網上輿論，曾國城過去在其他節目的言論也被挖出，他曾在《天才衝衝衝》上提到自己老家是種蓮霧的，讓徐乃麟甚是驚訝：「第一次知道你家是種蓮霧的，你的蓮霧我一個都沒吃過！」讓曾國城開玩笑回應：「你家養雞，我有吃過你的雞嗎？」雖然當時眾人矣哈哈大笑的方式帶過，且徐乃麟也並未展現出不滿，可是當時仍被不少觀眾覺得不妥當，質疑曾國城似乎在影射性相關議題，強調若是闔家觀賞的節目應避免出現諸如此類的詞彙與言論。
回顧起整起曾國城失言事件，本月25日一名北一女中畢業生駱小姐透過社群Threads發文，控訴曾國城在節目中以「欸，這位是柔道的？」、「看起來比較像教練」等言詞拿她的身材當作玩笑，令她感到不適，不忍直批：「這是一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果 」，隨後曾國城火速發出聲明表示，「對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉」，強調這樣的「玩笑話」一點也不好笑，確實沒拿捏好分寸，自己絕不會以類似方式繼續主持下去。
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唐綺陽在本月22日上傳了「星座週報」的占星預測影片，其中表示水瓶座在12月23日至12月29日之間可能處於「累的」狀態，推測出其大致原因，「水瓶座屬於火、冥對分的苦主，這一週裡面你比較容易遇到，譬如說別人的不滿意，『是真的我們很不好嗎？』倒也未必，只是說那種不滿意排山倒海的時候，還是有點挫折感。」一段給水瓶座的警示建議，竟恰好與正屬水瓶座的曾國城目前現況幾乎雷同，非但受到不少抨擊聲浪，還慘遭質疑其多年來為演藝圈的辛勞與努力，不禁驚呼起唐綺陽的神準占卜。
昔言論遭放大檢視 曾國城惹出爭議
觀察近日網上輿論，曾國城過去在其他節目的言論也被挖出，他曾在《天才衝衝衝》上提到自己老家是種蓮霧的，讓徐乃麟甚是驚訝：「第一次知道你家是種蓮霧的，你的蓮霧我一個都沒吃過！」讓曾國城開玩笑回應：「你家養雞，我有吃過你的雞嗎？」雖然當時眾人矣哈哈大笑的方式帶過，且徐乃麟也並未展現出不滿，可是當時仍被不少觀眾覺得不妥當，質疑曾國城似乎在影射性相關議題，強調若是闔家觀賞的節目應避免出現諸如此類的詞彙與言論。
回顧起整起曾國城失言事件，本月25日一名北一女中畢業生駱小姐透過社群Threads發文，控訴曾國城在節目中以「欸，這位是柔道的？」、「看起來比較像教練」等言詞拿她的身材當作玩笑，令她感到不適，不忍直批：「這是一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果 」，隨後曾國城火速發出聲明表示，「對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉」，強調這樣的「玩笑話」一點也不好笑，確實沒拿捏好分寸，自己絕不會以類似方式繼續主持下去。