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▲高雄「小港區」擁有國際機場、眾多工業區，就業人口帶動在地房市剛需強勁，1字頭房價更顯實惠。（圖／永慶房產集團提供）

▲「前金區」位居高雄市中心，銜接南、北高雄，文教區環境舒適，吸引首購及小資族入場。（圖／永慶房產集團提供）

▲高雄市十大預售、中古屋價差幅度行政區。（圖／永慶房屋提供）

高雄近年在科技產業進駐以及重劃區開發利多下，吸引不少建商大量推案，帶動房價上漲。永慶房產集團彙整實價登錄交易資訊，統計高雄市行政區今年中古屋與預售屋每坪成交均價，發現中古、預售屋的單坪價差幅度竟高達6成，其中小港、前金、鼓山區名列單坪價差前3名，每坪最少差10萬元，備受首購、小資族青睞。「小港區」今年中古、預售屋單坪價差幅度高達67%，是高雄價差最高的行政區！台慶不動產小港漢民康莊加盟店東麥家豪指出，這裡擁有南部重要的「小港國際機場」及眾多工業區，能使用的住宅用地本就稀少，且就業人口的居住需求造就剛需強勁，加上捷運紅線延伸至林園工業區、預計2035年完工的機場擴建計畫，有望大幅提升就業人口，讓為數不多的住宅更加一屋難求。目前小港區中古屋主要為屋齡20年以上的大樓、透天厝，每坪均價約15-20萬元，麥家豪坦言，因住宅用地珍貴、加上當地剛需強勁，讓預售屋價格直接站上3字頭，凸顯中古屋1字頭的經濟實惠。而且小港區的租屋市場也很熱門，且租金行情與市區相當，進而讓屋主即使不住在當地也會出租，在中古屋供給不足的情況下，買方的選擇不多，對於物件接受度相當高。位處高雄市中心的「前金區」，中古、預售屋單坪價差竟也達65%。永義房屋高雄八德站前加盟店長黃建凱表示，前金發展時間早，區域內有多個政府機關、文教設施，也有大型公園、百貨公司、夜市等商圈，生活機能相當完備。因為發展早，造成素地越來越少，近年建商整合土地、推動危老都更打造許多新建案，加上捷運紅、橘線的優勢，吸引許多購屋族前來置產。黃建凱說明，區內中古屋主要為30年以上物件，每坪均價30-35萬元之間，相對於站上5字頭的預售屋，價格相當有競爭力。加上位處高雄市中心，銜接南、北高雄及捷運助攻，對於通勤族相當便利。眾多因素加乘，前金區中古屋成為許多追求生活機能的首購、小資族理想目標之一。受限於行政區土地都已開發，住宅供給量有限，未來在預售屋帶動下，中古屋價格仍有成長空間。「鼓山區」擁有近年高雄最熱門的農16、美術館重劃區，中古、預售價差幅度也達59%，位居高雄第三。永慶不動產高雄美術青海加盟店長謝絲淇解釋，鼓山區是發展早，近年在兩大重劃區帶動下，鼓山區預售屋不斷創新高。區域內擁有大型公園、多間百貨公司、大賣場等，加上捷運紅線、輕軌通過，整體生活機能優秀，目前也有百貨公司興建中，加上這裡有高雄少數的高級商辦，發展前景相當看好。謝絲淇指出，鼓山區中古屋價格相當兩極，農16、美術館重劃區內中古屋每坪均價已突破40萬元，而重劃區以外的中古屋每坪均價則是20-30萬元，不同價格區間的中古屋，能滿足不同需求的購屋族群。她也補充，鼓山區購屋族群多為30-40歲的首購族，看準區域生活機能卓越，在高價預售屋的推升下，中古屋價格也穩健上升。永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，近年來高雄市在科技園區、交通相關建設等發展題材充足的狀況下，房市具備穩定成長的潛力，建商也積極購地、推案，帶動房地產價格持續上漲。對於購屋預算有限的首購、小資族而言，價格相對親民的中古屋更受青睞，同時還有公設比低、室內坪數大等優勢，提醒購屋族務必衡量自身財務狀況，才能不因房貸犧牲生活品質。