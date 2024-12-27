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▲科達建築董事長賴建程（中）公開台北大巨蛋危老改建案。左為台中商銀董事長施建安。（圖／記者徐銘穗攝）

台北大巨蛋近期在世界棒球12強賽、周杰倫及張惠妹演唱會助攻下，人氣飆升，也帶動周邊東區商圈復活。住商機構月前彙整實價登錄資料，台北大巨蛋附近2024年房價來到每坪99.9萬元新高，相比5年前每坪84.4萬元，漲幅超過18%。新北市建商今（27）公開台北大巨蛋危老改建案，位處八德路三段雙巨蛋精華地段，預計總價帶落在2700萬元，2025年329檔期推出。科達建築今（27）在新莊副都心辦公室舉辦台北大巨蛋危老案聯貸，由台中商業銀行統籌、臺灣企銀共同主辦科達建築新台幣19.5億元聯合授信案簽約。該案基地鄰北市八德路三段、光復南路，面積約537坪，全案總銷約100億元、規劃255戶。「買房不必靠關係，人人都是建商股東價，越早買越便宜。」科達建築董事長賴建程指出，此案最大賣點是將杜拜寶格麗珊瑚設計，外觀由台北市前十大豪宅推手呂建勳建築師操刀，規劃中小坪數，看好明星學區、雙巨蛋地段人潮，預計總價帶落在2700萬元上下。他強調，要讓年輕人也買得起北市黃金門牌，一圓蛋黃市中心購屋夢。台中商銀董事長施建安表示，雖然政府實施很多措施，想抑制房市過熱，但是他認為危老重建不但有助城市外觀美化，加上他日前看張惠妹演唱會，眼見大巨蛋為周遭商圈帶來繁榮，對大巨蛋危老重建深表信心。賴建程強調，目前在台北市大安區、信義區、松山區，想買可放得下雙人床的正兩房，總價落在3200萬至3400萬，然而他在台北市推出的杜拜寶格麗系列，「正兩房總價規劃在3000萬以下、1+1房型2500萬就有」。台北大巨蛋周邊房價多少？根據住商機構月前彙整實價登錄資料，台北大巨蛋附近2024年房價來到每坪99.9萬元新高，相比5年前每坪84.4萬元，漲幅超過18%。而日勝生整合光復南路巷弄「僑安新村」而推的「鑄慕RADIUM ONE」，今年9月、10月都出現單價超過200萬實價交易紀錄。對於2025年房市，賴建程指出，今年第4季房市來人量下滑4成，觀察近期剛需買盤則有逐漸回籠，目前打炒房政策、銀行限貸令真正發酵會在2025年上半年，多數建商購地保守、推案延後，明年更是建商交屋潮最高峰，當成屋物件增多時，就有機會出現房價甜蜜點，賣壓大的重劃區估計下修3~8%不等，但明年銀行放貸水位受限交屋潮只會更吃緊，計劃買房者要及早準備。