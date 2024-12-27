資深藝人曾國城主持益智節目《一字千金》深獲觀眾喜愛，豈料近日他遭北一女畢業生駱小姐指控在節目中以言詞訕笑其身材當作效果，引發失言風波，然而，藝人胡瓜、澎恰恰、陳亞蘭、許效舜及歐漢聲今（27）日出席除夕特別節目錄製，公開露面談到此事，同樣身為演藝圈資深主持大哥的胡瓜指出，這類型風波當中的「最大爭議點」即是當事人的心情及感受，他嚴肅表示：「如果對方不舒服那就道歉，因為有時候不會知道觀眾可以接受尺度在哪裡！」強調當事人感受最重要。
曾國城惹失言爭議 胡瓜嚴肅看待
曾國城因在節目中以「欸，這位是柔道的？」、「看起來比較像教練」等言語對女來賓開玩笑，而被當事人控訴低俗，胡瓜提出看法，「如果對方不舒服那就道歉，因為有時候不會知道觀眾可以接受尺度在哪裡！」比方說出外景時跟鄉親也會開玩笑，當事人會覺得很好笑，可是不曉得旁人怎麼看，「如果當時那個人不舒服，當然是以他舒不舒服的感受最重要。」而被問到有沒有碰過惹怒素人來賓的事件，胡瓜則說「完全沒有」，表示棚內節目大多沒有素人來賓，「所以沒關係，都是自己人」，此話一出，一旁的澎恰恰不吐不快：「被笑的一定是長得醜的」，徒弟許效舜則機智笑虧他：「我相信你已經做好準備了！」讓現場氣氛瞬間熱絡起來。
此外，胡瓜也被問到在電視台、秀場抑或是外景有無尺度上的限制？他以自身經驗分享，「電視台標準是會比較嚴格」，那像餐廳秀場面比較大、人又多，性質本身就是發揮觀眾想要在電視上看不到的東西，因此尺度上堪稱幾乎是什麼都可以盡情地講。而胡瓜透露今年的除夕特別節目陣容豪華、內容精彩，從原本的2個小時時長再加碼半小時，歐漢聲則是讚聲喊道：「不用搶遙控器了，就看華視這台就好！」
胡瓜心直口快 自爆昔日失言內幕
不過胡瓜也遇過與素人來賓尷尬的場面，他透露由於長年主持《綜藝大集合》訪問許多素人，有次遇到一名罹患乳癌的婦人忠實觀眾，「我們給她鼓勵，現在也順利活下來了，我還寫了感謝信給她」，下秒對方熱情送上擁抱，胡瓜也張開雙臂給予回應，怎料周遭媽媽粉絲們看著也爭相擁抱，讓胡瓜沒想太多脫口問：「你有生什麼病嗎？」自認這句話有人聽了覺得好笑，但衛道人士聽了可能會覺得太過分，強調這類情況要更甚小心。
華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》共耗資百萬打造，瓜哥表示，這樣的主持陣容很難得，都是過往合作過的老朋友，讓錄影氛圍十分熱鬧，身為瓜哥徒弟的歐漢聲也表示，觀眾年齡層涵蓋很廣泛，上到99歲下到剛會走，還有新生代「原子少年」和「未來少女」加入，不但復刻經典方式呈現歌廳秀表演、「笑」果連連的賀歲古裝劇及模仿大賽等各式精彩橋段，陪伴大家歡度蛇年。
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曾國城因在節目中以「欸，這位是柔道的？」、「看起來比較像教練」等言語對女來賓開玩笑，而被當事人控訴低俗，胡瓜提出看法，「如果對方不舒服那就道歉，因為有時候不會知道觀眾可以接受尺度在哪裡！」比方說出外景時跟鄉親也會開玩笑，當事人會覺得很好笑，可是不曉得旁人怎麼看，「如果當時那個人不舒服，當然是以他舒不舒服的感受最重要。」而被問到有沒有碰過惹怒素人來賓的事件，胡瓜則說「完全沒有」，表示棚內節目大多沒有素人來賓，「所以沒關係，都是自己人」，此話一出，一旁的澎恰恰不吐不快：「被笑的一定是長得醜的」，徒弟許效舜則機智笑虧他：「我相信你已經做好準備了！」讓現場氣氛瞬間熱絡起來。
此外，胡瓜也被問到在電視台、秀場抑或是外景有無尺度上的限制？他以自身經驗分享，「電視台標準是會比較嚴格」，那像餐廳秀場面比較大、人又多，性質本身就是發揮觀眾想要在電視上看不到的東西，因此尺度上堪稱幾乎是什麼都可以盡情地講。而胡瓜透露今年的除夕特別節目陣容豪華、內容精彩，從原本的2個小時時長再加碼半小時，歐漢聲則是讚聲喊道：「不用搶遙控器了，就看華視這台就好！」
胡瓜心直口快 自爆昔日失言內幕
不過胡瓜也遇過與素人來賓尷尬的場面，他透露由於長年主持《綜藝大集合》訪問許多素人，有次遇到一名罹患乳癌的婦人忠實觀眾，「我們給她鼓勵，現在也順利活下來了，我還寫了感謝信給她」，下秒對方熱情送上擁抱，胡瓜也張開雙臂給予回應，怎料周遭媽媽粉絲們看著也爭相擁抱，讓胡瓜沒想太多脫口問：「你有生什麼病嗎？」自認這句話有人聽了覺得好笑，但衛道人士聽了可能會覺得太過分，強調這類情況要更甚小心。
華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》共耗資百萬打造，瓜哥表示，這樣的主持陣容很難得，都是過往合作過的老朋友，讓錄影氛圍十分熱鬧，身為瓜哥徒弟的歐漢聲也表示，觀眾年齡層涵蓋很廣泛，上到99歲下到剛會走，還有新生代「原子少年」和「未來少女」加入，不但復刻經典方式呈現歌廳秀表演、「笑」果連連的賀歲古裝劇及模仿大賽等各式精彩橋段，陪伴大家歡度蛇年。