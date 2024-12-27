「釜山女神」、南韓啦啦隊女神李晧禎去年11月加入富邦「Fubon Angels」，沒想到，疑似發展不順遂，僅1年便提前中止合約返韓，日前她在IG分享回國後的工作照，沒有笑容坐在球場邊，引來台灣球迷關心，不過25日再釋出穿性感聖誕裝燦笑的應援影片，粉絲接呼：「回韓國更美了！」
李晧禎上傳一支穿聖誕辣妹裝的應援短片，只見她大露一雙白嫩又纖細的玉腿，隨著新人團體JAESSBEE的單曲〈Every Moment With You〉扭腰又擺臀，其中少不了抖胸、撫腿和比臉頰愛心等動作，舉手投足風情萬種，搭配露齒的甜美笑靨，殺傷力不小。
影片發布後，吸引許多台灣網友留言：「這太仙氣了」、「愛大哥」、「美到爆炸」、「晧禎，fighting」、「笑容燦爛很多，不再是商業笑容」、「晧禎好香」、「在韓國比較放得開」、「我們在台灣等妳回來」、「我覺得韓國的編舞比較適合晧禎，台灣的舞比較適合嬌小的女生」、「大哥超漂亮...這影片目前看了第六遍！」
來台發展1年打包回家 李晧禎：想專注南韓事業
李晧禎去年11月15日正式加盟富邦啦啦隊Fubon Angels，也是繼李多慧、安芝儇後，第3位來台發展的韓籍啦啦隊員，沒想到，疑似工作狀況不如預期，今年12月2日所屬的經紀公司「2S Spotainment」正式發布聲明，指出和李晧禎提前中止合約。
公司說明李晧禎離開的原因，因為她決定未來想專注於南韓的啦啦隊事業，「台灣球團在9月時向晧禎提出了續約意願，2S Spotainment則持續與晧禎溝通期待其能兼顧台韓兩地，很遺憾晧禎最終仍然選擇將明年的工作重心放回韓國。」李晧禎也成為第一位離開台灣啦啦隊的韓籍成員。
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影片發布後，吸引許多台灣網友留言：「這太仙氣了」、「愛大哥」、「美到爆炸」、「晧禎，fighting」、「笑容燦爛很多，不再是商業笑容」、「晧禎好香」、「在韓國比較放得開」、「我們在台灣等妳回來」、「我覺得韓國的編舞比較適合晧禎，台灣的舞比較適合嬌小的女生」、「大哥超漂亮...這影片目前看了第六遍！」
來台發展1年打包回家 李晧禎：想專注南韓事業
李晧禎去年11月15日正式加盟富邦啦啦隊Fubon Angels，也是繼李多慧、安芝儇後，第3位來台發展的韓籍啦啦隊員，沒想到，疑似工作狀況不如預期，今年12月2日所屬的經紀公司「2S Spotainment」正式發布聲明，指出和李晧禎提前中止合約。
公司說明李晧禎離開的原因，因為她決定未來想專注於南韓的啦啦隊事業，「台灣球團在9月時向晧禎提出了續約意願，2S Spotainment則持續與晧禎溝通期待其能兼顧台韓兩地，很遺憾晧禎最終仍然選擇將明年的工作重心放回韓國。」李晧禎也成為第一位離開台灣啦啦隊的韓籍成員。