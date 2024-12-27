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▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，從2025年開始的3年，買房申辦貸款都不容易。（圖／記者徐銘穗攝）

▲科達建築董事長賴建程分析，認為2025年因10萬交屋潮，交屋後一定會有讓利的房子釋出。（圖／記者徐銘穗攝）

根據2021下半年至2022上半年間的實價登錄預售屋交易資料，推估2025年全台預售可能交屋量突破10萬棟，將是過去30年以來的最大交屋潮。房仲、建商接連示警，指出「10萬交屋潮」將帶來一好一壞影響，好處是有機會撿便宜，壞處則是房貸比今年更難。新成屋、中古屋房價都將會下修，至於預售屋，建商卻認為「2025年將是近幾年來，預售房價漲最少的一年」。永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，從2025年開始的3年，應該會有40萬戶的新成屋即將完工交屋。他直言：「」而且新成屋交屋後出售，價格變動也都是將會影響未來成屋市場價格的關鍵。科達建築董事長賴建程分析2025年房市，一句話總結「新成屋價會掉、中古屋價量都掉，預售屋則是價凍漲、量暴增」。他進一步說明房市看法，在新成屋部分，明年是過去30年以來最大交屋潮，有10萬棟，「交屋後一定會有讓利的房子，因為他們3年前買，房價比較便宜」，投資客一坪賺個3萬、5萬就會賣，建議想買新成屋的年輕人，「2025可以進場買新成屋，一定會買到便宜」。在中古屋部分，賴建程認為，因為新成屋大量交屋，跟著銀行整批房貸，然而每年房屋買賣移轉棟數落在30萬左右，但是2025年光是新成屋就有10萬棟，「一定會排擠掉中古屋貸款的申貸」。他預料，2025中古屋可能會出現，「買子買得到、貸款貸不下來」窘境，房貸困難甚至會比今年更嚴峻，可能會爆發貸不到款的解約潮。至於預售屋部分，賴建程則認為，2025預售屋房價不會也不可能漲，但是2026、2027因為碳權上路，混凝土、鋼筋增加成本，價格就會往上加。他認為2025預售屋會形成一特殊現象，就是「房價不會再往上，但成交量會比2024下半年增加很多」。賴建程說明，2025預售價凍漲、量暴增，原因是很多人買中古貸不到款，轉來買預售屋，「 預售屋後年才會漲，我現在就買，而且價格也不會再漲，現在開高價也沒有人敢買」。他建議想買預售屋可以明年上半年去看，或下半年也可以，因為明年將是有可能讓年輕人買到預售屋，「近幾年來，房價漲最少的一年」。