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▲台北雙星新建工程今日正式啟動，預計2027年完工，兩棟高度分別為289公尺和369公尺的塔樓，將成為台灣首座雙子星大樓，也是台北市西區的新地標。（圖／翻攝台北雙星宣傳影片）

全台第二高樓─「台北雙星大樓」，預定於2027年完工、2029年正式啟用，規劃有360度觀景台、購物中心、星級飯店、頂級商辦、美術展覽館、公共綠化平台等６大項。在地房市專家表示，台北雙星大樓為西區門戶計畫最重要一塊拼圖，將活絡當地產業發展，並隨之產生就業機會與居住剛需，後勢相當看好。雙子星大樓周邊有多個商圈，其中臨近的迪化街商圈，區域內20年以下新古屋單價平均在80-90萬之間，若與北市蛋黃區、新北第一環比較，價格相對親民且CP值高，更有三大優勢：生活機能強、地段價值效益高以及未來發展佳，破除過往大眾印象中該區房市老舊、發展停滯的刻板印象。信義房屋雙子星店經理林豐建說明，台北雙星大樓位於鄭州路8號，最近就是大同區的北門迪化街商圈，該區房市普遍被認為因「房子老舊、發展停滯」乏人問津，但事實上，透過數據可以發現，去年商圈內成交算是熱絡，當地也有不少20年以內社區大樓，可能是因為主要買方都是在地的換屋族，以及市地改建後的地主戶較多，才產生該區房市好感度和發展不足的刻板印象。林豐建說，該區受惠西區門戶計畫、台北雙星大樓興建規劃等等，帶動近年房價有明顯漲幅，新建案單價約在120-150萬之間，與中古屋落差大， 區域內20年以下的社區大樓，3房含車位的標準品，單價在80-90萬之間，較之台北蛋黃區來得親民，又與新北第一環價格相當，但北市門牌、交通條件、生活機能等各項條件更優良，後勢看好。林豐建進一步歸納迪化街商圈的三大優勢：一、生活機能強：該區為台北西區中心，公設完整，交通上串聯六鐵共構的台北車站、主要幹道連接台北、新北主要區域，各項生活條件成熟；二、地段價值效益高：大同區多為商三用地，含金量高，建案公設較低，對於自住更有優勢；三、未來發展性：該區發展尚在起飛階段，未來補漲潛力大，未來可期。信義房屋業八區執行協理張登來總結，信義房屋看好台北西區發展的潛力，提前佈局，進駐提供客戶專業服務。信義房屋提供買賣房、接洽貸款到代書等一條龍專業服務，在地深耕43年，深知民眾對於買房成家的需求與期盼，並深得客戶肯定，更有義務為維護房市健全提供一份力：現在央行祭出第七波信用管制，房市體質調整回自住為主，對於一般自住的消費者有利，民眾可以多多掌握房市動態、實地看房，並與值得信任的房仲業者保持互動，了解相關資訊，才能在合適時機遇見並購入自己心儀的房子，實現家業夢想。