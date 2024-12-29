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▲新北市林口區因為「新北國際AI＋智慧園區」的話題，支撐房市。（圖／資料照片）

新北林口三井Outlet二期開幕，進駐的美食、品牌等100家櫃位，成為雙北民眾放假的熱門去處，加上原本的林口三井Outlet一期，更讓林口成為北部outlet的一級戰區，信義房屋專家表示，三井Outlet二期的大量排隊人潮，讓外界見識到林口的居住人口已密集、發展已到位，增添購屋信心，而商場發展不僅讓生活機能更加豐富，也帶來工作機會，為房市發展增加動能。信義房屋林口中山店主任王逸霖表示，林口三井Outlet二期開幕後，每個周末人潮都爆滿，平日的人流量也很大，明顯看出林口三井Outlet二期對區域發展的明顯優勢，有一些知名度較高的連鎖餐廳品牌進駐，也新設了許多專櫃，讓林口的居民不用大老遠跑到台北購買，生活更便利。王逸霖進一步說明，林口三井Outlet二期開幕後，外地客群來到林口購物，有機會看到林口的發展日新月異，一旁的東森集團全球營運總部明年也即將完工，預計提供近萬個就業機會，都讓他們對林口的印象大大改觀。此外，林口AI智慧產業園區目前已經整地完成，正在招商中，目前已知進駐的半導體設備商ASML正在興建辦公大樓，屆時將帶來幾千人的工作機會，連帶也會有購屋的剛性需求，王逸霖表示，目前已經有一些ASML的員工超前部署看屋，他們傾向看屋齡10年內的電梯大樓，總價2000-3000萬的預算，其他的自住客，也會因看好AI智慧產業園區的未來發展性，增加在林口買房的意願。林口三井Outlet二期位於文化二路跟文化三路之間，屋齡區間很大，有接近30年的電梯大樓，也有剛蓋好的新成屋，新成屋若是近捷運站、小坪數的物件，房價可到8字頭，而坪數較大、屋齡10年以內的新古大樓，單價則是65-70萬，屋齡20年左右的電梯大樓，單價5字頭。王逸霖觀察，購屋族群主要以雙北地區為大宗，也有來自桃園、新竹等客群，雙北地區的購屋族因為雙北房價已高，看到林口的市容相對整齊，房價也相對親民，更明顯感受因為林口三井Outlet二期開幕，讓消費者的購屋信心，相較其他縣市更加充足，也有不少是需要出國工作、有商務需求的族群，他們認為林口到台北、桃園機場便利而選擇定居林口。