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老虎想和佐佐木朗希見面！日本23歲強投「令和怪物」佐佐木朗希，前宣布透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟後，引起眾多球隊興趣，近日實地前往美國預計和紐約洋基、紐約大都會等多達6支球隊會面。根據美國媒體《底特律自由新聞》的記者Evan Petzold報導指出，同時，該報導同時指出，洛杉磯道奇隊是目前最有希望簽下佐佐木的球隊，其次則是聖地牙哥教士隊，若最終選擇加入老虎，可能將成為震撼大聯盟的消息。