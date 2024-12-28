老虎想和佐佐木朗希見面！日本23歲強投「令和怪物」佐佐木朗希，前宣布透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟後，引起眾多球隊興趣，近日實地前往美國預計和紐約洋基、紐約大都會等多達6支球隊會面。今（28）日有報導指出，底特律老虎期望成為其中一員，總管Scott Harris受訪時也證實，已經提交資料並在等待佐佐木朗希的回覆。
想見佐佐木朗希球隊再+1 老虎爭取當黑馬
根據美國媒體《底特律自由新聞》的記者Evan Petzold報導指出，老虎在和洋基明星二壘手Gleyber Torres簽下1年、1500萬美元（約合4.9億元新台幣）的合約後，球隊總管Scott Harris接受訪問時透露，球隊已經提交資料，爭取和日籍強投佐佐木朗希碰面。
同時，Scott Harris提到，預計要等到聖誕節過後才會收到經紀人Joel Wolfe的回覆，若佐佐木朗希有意願會見的話，時間將安排在1月初。他在訪問中證實：「我們還沒有收到回覆，但我們已經提交了所有資料，正在等待。」
該報導同時指出，洛杉磯道奇隊是目前最有希望簽下佐佐木的球隊，其次則是聖地牙哥教士隊，若最終選擇加入老虎，可能將成為震撼大聯盟的消息。截至目前為止，確定和佐佐木朗希進行會面的球隊，包含洋基、大都會、芝加哥小熊、芝加哥白襪、舊金山巨人以及德州遊騎兵，而波士頓紅襪、老虎則還正在等待會見機會。
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根據美國媒體《底特律自由新聞》的記者Evan Petzold報導指出，老虎在和洋基明星二壘手Gleyber Torres簽下1年、1500萬美元（約合4.9億元新台幣）的合約後，球隊總管Scott Harris接受訪問時透露，球隊已經提交資料，爭取和日籍強投佐佐木朗希碰面。
同時，Scott Harris提到，預計要等到聖誕節過後才會收到經紀人Joel Wolfe的回覆，若佐佐木朗希有意願會見的話，時間將安排在1月初。他在訪問中證實：「我們還沒有收到回覆，但我們已經提交了所有資料，正在等待。」
該報導同時指出，洛杉磯道奇隊是目前最有希望簽下佐佐木的球隊，其次則是聖地牙哥教士隊，若最終選擇加入老虎，可能將成為震撼大聯盟的消息。截至目前為止，確定和佐佐木朗希進行會面的球隊，包含洋基、大都會、芝加哥小熊、芝加哥白襪、舊金山巨人以及德州遊騎兵，而波士頓紅襪、老虎則還正在等待會見機會。