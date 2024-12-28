國人喜愛吃到飽餐廳，不僅餐飲集團幾乎都有發展自我Buffet品牌，飯店也有自助餐廳，每間都具頗高人氣，且一舉一動都成為新聞焦點，《NOWnews今日新聞》在這年終歲末，帶您回顧2024年吃到飽餐廳發生的5大事件。
📍「文華Cafe」取代「饗A Joy」 成為Buffet午餐最貴霸主
位在台北文華東方酒店內的人氣自助餐廳文華Café，只營業午餐時段，其中假日（週五~日）總一位難求的「週末午間 鮮．吃．吧」半自助式饗宴，顧客可選擇主菜，內含無限暢享自助餐點，因此每人餐價是依照所選的主菜而訂，每位2580+ 10%元起跳。但是飯店確定明年（2025）1月4日將調漲，變成每人2680元～3380元，另加10%服務費，等於最高每人3718元，創下吃到飽餐廳午餐全台最高價位，比起原本居冠的「饗A Joy」每人3280元+10%還要更高。
菜色內容包含日本帝王蟹、小龍蝦以及各式豐富蟹類等，還吃得到由台北文華東方酒店內米其林一星「雅閣」中餐廳設計的叉燒皇、京式櫻桃烤鴨等，當然甜點則由飯店內知名的「文華餅房」提供。
另外，文華Cafe週一至週四的午間時段則是半自助式「平日午間饗．吃．吧」，菜色包含沙拉吧、開胃冷肉盤、精品級甜點吧，每季推出四種單點主餐，依點選的主菜計價，每人1580元+10%起。
📍「唐宮」蒙古烤肉涮羊肉餐廳 再度回歸爆人潮
台北市松江路上已經營45年的餐廳「唐宮蒙古烤肉」，在2021年因為遭受祝融之災而歇業，經由重新裝潢後，於今年7月原址重新開張，吸引人潮。
所謂的蒙古烤肉，就是店家會提供包含豬、雞、羊、牛等多種肉品，少數還有鹿肉。由消費者自行夾起喜歡的肉類，還有不同種類蔬菜，自由搭配後，交由師傅於大型鐵板上現炒出，現炒現吃，香濃重口味。
唐宮的烤肉包含豬、雞、羊、牛等，另有少見的鹿肉、鴨肉。除了蒙古烤肉，還有個必吃美食，即是燒餅，拿來夾起蒙古烤肉，相當對味。另外還有酸菜白肉鍋，自助吧則提供水果、冰淇淋、刨冰等多樣產品，通通都吃到飽。
唐宮目前餐價為：
▪️蒙古烤肉+酸菜白肉鍋
平日週一～五午餐每人660元+10%、晚餐及假日全天每人760元+10%，若一人用餐需加200元開鍋費
▪️僅吃蒙古烤肉：晚餐及假日每人660元+10%。
📍乾杯集團 首度推出「麻辣鍋吃到飽」
乾杯集團旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」台中中港店轉型，於今年7月推出旗下首家吃到飽品牌「麻辣45放題」，標榜全台首創100%和牛油麻辣鍋搭配超過毛肚、黃喉、鴨腸在內的50道精選食材。
分三種價位，799、999、1099元，每人799元起開吃，加價200元為999元則升級澳洲和牛無限吃，若是選擇1099元升級A5級日本和牛無限吃，三種餐價都可選擇另加199元，享有酒/飲品喝到飽。
📍台北士林萬麗酒店「士林廚房」 靠鱈場蟹大翻身
台北士林萬麗酒店館內的吃到飽餐廳「士林廚房」，因為有鱈場蟹吃到飽活動，讓它在今年度躍升成為一位難求的超人氣餐廳。
「鱈場蟹吃到飽」將於12月的每周三、四晚餐供應，將提供至12月26日；另外也有「日本和牛吃到飽」活動，將至12月31日，每周一、二、五晚餐及六、日午晚餐提供。因為兩項吃到飽活動已是多次延長，因此《NOWnews》記者致電詢問是否兩項活動有再延長到明年的可能性，業者回覆目前尚無此規劃。
📍全台唯一泰式 Buffet「泰市場」 換址重新開幕
晶華酒店集團旗下，全台第一也是唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳「泰市場」，去年底因應「誠品信義店」閉幕而跟著熄燈，今年3月於大直英迪格酒店四樓重新開幕。
全新的泰市場擁有現流海鮮、熱食窯烤、及南洋甜品三大餐區，餐檯上的料理道數從之前的60道增加至90道。包含經典款的泰式料理，像是南薑椰汁水煮魚、辣味椒麻雞、黃金咖哩蟹、蝦醬空心菜、芭達雅海鮮炒飯、泰式海鮮湯等，晶華酒店提到，因應泰市場重新開幕，更有許多新研發的驚喜菜色，採位上方式的「一口泰」，週末限定的泰國蝦、松葉蟹腳等高檔海鮮。目前泰市場餐價為每人1380元+10%～1880元+10%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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位在台北文華東方酒店內的人氣自助餐廳文華Café，只營業午餐時段，其中假日（週五~日）總一位難求的「週末午間 鮮．吃．吧」半自助式饗宴，顧客可選擇主菜，內含無限暢享自助餐點，因此每人餐價是依照所選的主菜而訂，每位2580+ 10%元起跳。但是飯店確定明年（2025）1月4日將調漲，變成每人2680元～3380元，另加10%服務費，等於最高每人3718元，創下吃到飽餐廳午餐全台最高價位，比起原本居冠的「饗A Joy」每人3280元+10%還要更高。
菜色內容包含日本帝王蟹、小龍蝦以及各式豐富蟹類等，還吃得到由台北文華東方酒店內米其林一星「雅閣」中餐廳設計的叉燒皇、京式櫻桃烤鴨等，當然甜點則由飯店內知名的「文華餅房」提供。
另外，文華Cafe週一至週四的午間時段則是半自助式「平日午間饗．吃．吧」，菜色包含沙拉吧、開胃冷肉盤、精品級甜點吧，每季推出四種單點主餐，依點選的主菜計價，每人1580元+10%起。
📍「唐宮」蒙古烤肉涮羊肉餐廳 再度回歸爆人潮
台北市松江路上已經營45年的餐廳「唐宮蒙古烤肉」，在2021年因為遭受祝融之災而歇業，經由重新裝潢後，於今年7月原址重新開張，吸引人潮。
所謂的蒙古烤肉，就是店家會提供包含豬、雞、羊、牛等多種肉品，少數還有鹿肉。由消費者自行夾起喜歡的肉類，還有不同種類蔬菜，自由搭配後，交由師傅於大型鐵板上現炒出，現炒現吃，香濃重口味。
唐宮的烤肉包含豬、雞、羊、牛等，另有少見的鹿肉、鴨肉。除了蒙古烤肉，還有個必吃美食，即是燒餅，拿來夾起蒙古烤肉，相當對味。另外還有酸菜白肉鍋，自助吧則提供水果、冰淇淋、刨冰等多樣產品，通通都吃到飽。
唐宮目前餐價為：
▪️蒙古烤肉+酸菜白肉鍋
平日週一～五午餐每人660元+10%、晚餐及假日全天每人760元+10%，若一人用餐需加200元開鍋費
▪️僅吃蒙古烤肉：晚餐及假日每人660元+10%。
📍乾杯集團 首度推出「麻辣鍋吃到飽」
乾杯集團旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」台中中港店轉型，於今年7月推出旗下首家吃到飽品牌「麻辣45放題」，標榜全台首創100%和牛油麻辣鍋搭配超過毛肚、黃喉、鴨腸在內的50道精選食材。
分三種價位，799、999、1099元，每人799元起開吃，加價200元為999元則升級澳洲和牛無限吃，若是選擇1099元升級A5級日本和牛無限吃，三種餐價都可選擇另加199元，享有酒/飲品喝到飽。
📍台北士林萬麗酒店「士林廚房」 靠鱈場蟹大翻身
台北士林萬麗酒店館內的吃到飽餐廳「士林廚房」，因為有鱈場蟹吃到飽活動，讓它在今年度躍升成為一位難求的超人氣餐廳。
「鱈場蟹吃到飽」將於12月的每周三、四晚餐供應，將提供至12月26日；另外也有「日本和牛吃到飽」活動，將至12月31日，每周一、二、五晚餐及六、日午晚餐提供。因為兩項吃到飽活動已是多次延長，因此《NOWnews》記者致電詢問是否兩項活動有再延長到明年的可能性，業者回覆目前尚無此規劃。
📍全台唯一泰式 Buffet「泰市場」 換址重新開幕
晶華酒店集團旗下，全台第一也是唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳「泰市場」，去年底因應「誠品信義店」閉幕而跟著熄燈，今年3月於大直英迪格酒店四樓重新開幕。
全新的泰市場擁有現流海鮮、熱食窯烤、及南洋甜品三大餐區，餐檯上的料理道數從之前的60道增加至90道。包含經典款的泰式料理，像是南薑椰汁水煮魚、辣味椒麻雞、黃金咖哩蟹、蝦醬空心菜、芭達雅海鮮炒飯、泰式海鮮湯等，晶華酒店提到，因應泰市場重新開幕，更有許多新研發的驚喜菜色，採位上方式的「一口泰」，週末限定的泰國蝦、松葉蟹腳等高檔海鮮。目前泰市場餐價為每人1380元+10%～1880元+10%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！