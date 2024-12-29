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民眾黨主席柯文哲26日因涉貪污等罪遭起訴求刑28年半，並獲3000萬元交保。不過，高等法院今（28）日裁定撤銷交保並發回地院更裁。名嘴徐嶔煌分析，高院發回更裁的主要理由約有4點，包括地院未具體說明交保、限制出境出海等措施如何可防4位被告逃亡，「理由實屬不備」。高等法院今早撤銷柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇等四人交保裁定，並發回台北地方法院更裁。名嘴徐嶔煌列出4點理由，包括高院認為原裁定4人無羈押必要性的部分，未就其衡量事項為必要說明、未具體說明何以具保等手段即可防免被告4人逃亡，理由實屬不備。此外，高院也認為，原審諭知的具保金額，與被告造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？亦未見原裁定妥適說明。而應曉薇持有加拿大護照一事，原裁定漏未審酌此項攸關逃亡與否之重要事實。高等法院綜合上述幾點，認為檢察官提起抗告為有理由，爰撤銷原裁定並發回原審法院。