南韓電影記者近日公布年度「態度最差」的藝人名單，形象良好的孔劉、尹汝貞都上榜，令人訝異，其實不是所有藝人檯面上下一個樣，曾經有空服員分享最喜愛的明星乘客，如貴為國際巨星的周潤發，因為被影迷包圍而延遲登機，上機後不斷跟大家道歉；陳奕迅即便非常疲憊，依然會應允他人合照的要求，完全不會擺姿態。
香港空姐網紅「阿Sa」曾經在國泰航空服務，她過去在直播中點名讓空服人員最有好感的大明星，影壇大哥周潤發（發哥）某次被大批粉絲包圍，導致他沒能準時登上飛機，沒想到，本人一上機後，不斷向空服員和乘客道歉；金曲歌王陳奕迅極度疲倦時依舊爽快地答應合照，且還會盡力撐起笑容，讓人印象深刻。
阿Sa再分享，影帝梁朝偉私下其實非常健談，會主動與空姐聊天，但不會給人把妹的感覺，而他的太座劉嘉玲搭機時打扮很樸素，對任何人都很有禮貌；天后王菲雖然外表冷酷，但個性溫柔，空姐想合照，她都有求必應，而歌神張學友只要狀態好，「想拍照簽名絕對沒問題。」
此外，阿Sa透露，任賢齊有次和家人搭機回台灣，本來坐在頭等艙的他，起飛後便換到商務艙幫忙照顧小孩，快降落的時還會幫老婆搬行李，愛家又細心；女神舒淇被讚態度謙卑有禮，曾經主動和空服員暢談感情問題，待人非常真誠；傳奇影后張曼玉當年與法籍男友交往，在機上也是捨棄頭等艙位置，到經濟艙陪男友，阿Sa誇她有禮又毫無架子。
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阿Sa再分享，影帝梁朝偉私下其實非常健談，會主動與空姐聊天，但不會給人把妹的感覺，而他的太座劉嘉玲搭機時打扮很樸素，對任何人都很有禮貌；天后王菲雖然外表冷酷，但個性溫柔，空姐想合照，她都有求必應，而歌神張學友只要狀態好，「想拍照簽名絕對沒問題。」
此外，阿Sa透露，任賢齊有次和家人搭機回台灣，本來坐在頭等艙的他，起飛後便換到商務艙幫忙照顧小孩，快降落的時還會幫老婆搬行李，愛家又細心；女神舒淇被讚態度謙卑有禮，曾經主動和空服員暢談感情問題，待人非常真誠；傳奇影后張曼玉當年與法籍男友交往，在機上也是捨棄頭等艙位置，到經濟艙陪男友，阿Sa誇她有禮又毫無架子。