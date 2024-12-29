藝人曾國城主持節目《一字千金》遭北一女畢業生指控以言詞訕笑其身材當作效果，僅管事後火速發聲明道歉，仍止不住網上抨擊輿論，失言風波持續延燒，對此，今（29）日資深主持人于美人出席《超級紅人榜》除夕特別節目錄影被問及此事，受訪表示即便為了讓節目好看，藝人之間的玩笑要有所節制，「尤其對素人來說可能沒辦法承擔」，同時替雙方緩解，「城哥做了非常好的道歉，也是一個非常好的示範，也謝謝這位北一女畢業生說出不舒服」，一席話展現高情商與智慧。
于美人談曾國城失言 替雙方緩頰展高情商
于美人被問到近期有無關心曾國城？她率先道出結論，「藉由每一次的事件、每一次的討論讓我們更知道人跟人之間的界線」，接著認爲此事寫實地照映出過去演藝圈潛在的問題，「我覺得這件事情也讓我們都知道在演藝事業裡面及在節目效果裡面，我們過去習以為常、藝人跟藝人之間彼此開的玩笑要有所節制」，尤其對於素人來賓可能無法承受，更要謹言慎行，最後替雙方緩頰表示：「城哥做了非常好的道歉，也是一個非常好的示範，也謝謝這位北一女畢業生說出她的不舒服，讓大家知道。」
于美人過年忙進忙出 女兒看不下去出手
近日春節將近，于美人也透露將會忙碌於家庭生活，過年要在家裡連續下廚好幾天，會在廚房之間忙進忙出，「我們過年要忙的事情很多朋友來訪、走春、拜拜，一路忙到拜天公」，而現正就讀大四的女兒Mina也會貼心幫忙，「炒不動的時候她會出手，做一些機械式的動作」，還透露Mina靠奶奶耐心訓練過後，現在很會包餃子，三代母女都為家裡勞心勞力，親密情感十分溫馨。
此外，藝人六月及李易13年婚姻頻頻觸礁，消息引發外界關注，而過去有過一段婚姻的于美人也給予「智慧啊」評論，她坦言夫妻倆在處理事情上很有智慧，表示早年就與六月相識很了解她，「她不是溫室長大的花朵，我們要相信她有能力把事情處理好。」樂見事情都在好轉，希望一切都能圓滿且喜樂。
我是廣告 請繼續往下閱讀
于美人被問到近期有無關心曾國城？她率先道出結論，「藉由每一次的事件、每一次的討論讓我們更知道人跟人之間的界線」，接著認爲此事寫實地照映出過去演藝圈潛在的問題，「我覺得這件事情也讓我們都知道在演藝事業裡面及在節目效果裡面，我們過去習以為常、藝人跟藝人之間彼此開的玩笑要有所節制」，尤其對於素人來賓可能無法承受，更要謹言慎行，最後替雙方緩頰表示：「城哥做了非常好的道歉，也是一個非常好的示範，也謝謝這位北一女畢業生說出她的不舒服，讓大家知道。」
于美人過年忙進忙出 女兒看不下去出手
近日春節將近，于美人也透露將會忙碌於家庭生活，過年要在家裡連續下廚好幾天，會在廚房之間忙進忙出，「我們過年要忙的事情很多朋友來訪、走春、拜拜，一路忙到拜天公」，而現正就讀大四的女兒Mina也會貼心幫忙，「炒不動的時候她會出手，做一些機械式的動作」，還透露Mina靠奶奶耐心訓練過後，現在很會包餃子，三代母女都為家裡勞心勞力，親密情感十分溫馨。
此外，藝人六月及李易13年婚姻頻頻觸礁，消息引發外界關注，而過去有過一段婚姻的于美人也給予「智慧啊」評論，她坦言夫妻倆在處理事情上很有智慧，表示早年就與六月相識很了解她，「她不是溫室長大的花朵，我們要相信她有能力把事情處理好。」樂見事情都在好轉，希望一切都能圓滿且喜樂。