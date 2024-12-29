韓媒近日公布一年一度的「態度最差」藝人名單，形象良好的孔劉、尹汝貞甚至已故的李善均都上榜，其實不是所有明星都會擺架子，曾經有空服員分享最有好感的藝人乘客，金曲歌王蕭敬騰（老蕭）曾經以唇語為不方便合照說道歉；金鐘視帝趙又廷家教好到下機前把座位整理得很整潔，令人印象深刻。
臉書粉專「航空迷因」過去接受網友投稿，許多業內人士分享心目中好感度極佳的藝人，其中蕭敬騰的真性情讓人津津樂道，有空服員透露遇過老蕭2次，對方跟經紀人Summer都很NICE，「基本上簽名都ok，合照就比較不方便，經紀人會以還未上妝婉拒」，下機前，老蕭還刻意轉身、對上眼向原PO道謝，接著用唇語說「抱歉無法合照」，讓他的心直接融化。
有空服員表示，趙又廷被服務時「很有禮貌，會看著你的眼睛聽你說話」，需要什麼都會有禮地詢問，合照還會以「禮儀手」親切搭肩，下機前還會把毛毯摺好，座位四周維持得很乾淨，誇他「家教真的好」；天后梁詠琪早年搭飛機被稱讚對空姐超級客氣，「那年代梁超紅，沒有人不知道她是誰，但她完全不擺架子。」
另外，歌手蔡詩芸被讚美素顏狀態極佳，「問她能否拍照一口就答應了，還搭著我的肩。」蘇打綠主唱青峰本人被形容「自帶仙氣」，還發給機組員簽名照，也有空服員服務過孫燕姿，看她把在機場收到的粉絲小卡片收得好好的；金曲歌后彭佳慧被盛讚客氣又低調、「謝謝」2字不離口，下機後座位也是整整齊齊，「教養真的非常好」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有空服員表示，趙又廷被服務時「很有禮貌，會看著你的眼睛聽你說話」，需要什麼都會有禮地詢問，合照還會以「禮儀手」親切搭肩，下機前還會把毛毯摺好，座位四周維持得很乾淨，誇他「家教真的好」；天后梁詠琪早年搭飛機被稱讚對空姐超級客氣，「那年代梁超紅，沒有人不知道她是誰，但她完全不擺架子。」
另外，歌手蔡詩芸被讚美素顏狀態極佳，「問她能否拍照一口就答應了，還搭著我的肩。」蘇打綠主唱青峰本人被形容「自帶仙氣」，還發給機組員簽名照，也有空服員服務過孫燕姿，看她把在機場收到的粉絲小卡片收得好好的；金曲歌后彭佳慧被盛讚客氣又低調、「謝謝」2字不離口，下機後座位也是整整齊齊，「教養真的非常好」。