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▲擅長魔法的Miko老師也說阿姆坪有一股很悲傷的能量。（圖／翻攝自YouTube Joeman）

▲阿谷老師（右）和主持人Joeman。（圖／阿谷老師提供）

▲阿谷老師（右）在《靈能的挑戰》中透過通靈解開阿姆坪的祕密。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

即將進入尾聲，最新一集中Tiffany老師、采霏老師以及阿谷老師進入廢棄飯店「阿姆坪」，透過擅長的工具解出阿姆坪究竟發生過什麼，並給出解決的建議，由當地居民阿嬌姨以及其他被淘汰的參賽者投票，決選出冠軍。阿谷老師接受《NOWnews今日新聞》訪問，分享當時拍攝的幕後祕辛，結束後他替所有車輛淨車，唯獨漏掉其中一台，結果那台車上的5個人都頭痛不舒服，副導演回到棚內還不斷落淚，穿著大粉色的Tiffany老師在錄影過後更是衰事連連，還生病住院。阿谷老師分享，當時在看阿姆坪的照片時，就感應到裡面有很多黑影竄走，到了現場透過通靈感應到，其中一個房間裡面住著一位被包養的小三，某天男方提了分手，雙方激烈爭執，女生不慎被推下中庭，摔在類似噴水池的地方，阿谷老師說，「只有她是真實在阿姆坪離開（過世）的人，其他的（鬼）是在附近自殺，然後聚集到這邊的。」阿谷老師也說，在現場有明顯感覺到女鬼在說「救我」，但按照行規，他不能隨意介入，除非有人被女鬼煞到，進而去找他處理，那他就可以介入處理，至於為什麼大家都一直說現場有很悲傷的能量，阿谷老師說，是因為那位女鬼會傳達悲傷的情緒，吸引能量比較低的人過去。錄影結束後，阿谷老師也替製作單位淨車，唯獨一台車趕著回棚內沒有處理到，結果那台車上的5個人全都頭痛難耐，副導演甚至在棚內莫名一直哭泣，最後也是由現場其他老師幫忙緊急處理。而在阿姆坪決賽中穿著大粉色洋裝的Tiffany老師也有被「煞到」，節目結束後衰事連連，甚至影響到身體健康生病住院。阿谷老師也說，紅、白、金色在靈界特別刺眼，會讓鬼覺得有侵略性，所以要進入這類凶宅場所，盡量避免穿著紅色，或是在裡面燒香，身上若配戴有神像的護身符也都要收進衣服裡面，這也是為什麼他進到阿姆坪要穿道袍，等於是將自己半隱形，先釋出善意，告訴祂們「我來到此並非有惡意」，不過阿谷老師也提醒民眾，專業老師都有專門清理跟自我保護的方法，不建議一般民眾進入廢墟或是久無人居的地方。