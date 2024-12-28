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▲Tiffany（上）、采霏（下）各自進入飯店內部開始感應。（圖／翻攝自YouTube Joeman）

▲擅長魔法的Miko也感應到飯店內部的能量。（圖／翻攝自YouTube Joeman）

▲阿谷老師通靈讓現場參賽者驚呼。（圖／翻攝自YouTube Joeman）

即將進入尾聲，最後由采霏、Tiffany以及阿谷進入決賽，眾人來到廢棄飯店「阿姆坪」找鬼，由當地居民阿嬌姨擔任關主，老師們必須透過自身能力、工具解開阿姆坪發生的事件，以及給出建議，最後由阿嬌姨投票，以及過去所有參賽者決選出冠軍，Tiffany和采霏先後進入飯店，都感應到裡面有悲傷的能量，不過卻都無法準確給出建議，最後一出發，就點出許多關鍵，包括小孩、山神，以及感應到某間房間有神像，讓在棚內看播出的其他參賽者驚呼，「他很厲害欸！」最新一集中參賽者到廢棄飯店阿姆坪找鬼，Tiffany率先出發，經過四樓的電梯，她馬上全身發麻，並用卜卦的方式問出這邊曾經有人困在此，「我有感覺到靈。」不過因為Tiffany刻意穿著大粉色服裝，是容易招惹鬼的顏色，在後台看現場轉播的文哥認為，Tiffany會無法繼續進行，巫女Miko也說，「感覺對那個環境有點小冒犯，好像是為了猜對而做這件事，不是想要幫祂們。」緊接著，Tiffany走到一間擺滿神像的房間，感應到一股怨氣，不過最後在給出建議時，Tiffany說，「不用處理，祂們本來就住在這裡，維持現狀就可以了。」接著出場的采霏則是感應到大樓有一名為情所困的女子，從頭到尾都說「感覺很悲傷」，電梯、神像都是完美避開。面相學老師郭証銂就說，身為采霏的老師，他自知采霏的氣場相對弱，對於她的表現會比較擔心，也預言，「阿谷會贏的。」果不其然，阿谷一出發，就開始有感應，接連說出重點，「這邊在蓋的時候就沒有敬畏山神」、「有幾個小朋友在那邊」、「這裡是不是有神像，在下面」，讓觀看比賽的其他參賽者目瞪口呆。接著阿谷走到擺滿神像的房間，一看就說，「這表情是不是不太對，這就是沒有住神的跡象」、「現在有鬼在，看得到的話應該就在我身後跟著」，讓跟場的主持人Joeman嚇得臉色慘白。雖然阿谷的畫面只有在預告出現，不過已經有許多網友開始期待下集播出，還有人搞笑喊，「冠軍應該是阿嬌姨吧，能住在那邊這麼久」。