從泰國飛往韓國的濟州航空班機在昨（29）日爆炸，死亡人數高達179人，機上僅有的兩名泰國人都當場死亡。罹難者分別為49歲婦女和22歲女大生，他們的親友接受訪問時悲慟萬分。
根據泰國媒體《Khaosod》報導，22歲女大生Chaue Sirithon的小名為「Mei」，目前就讀於泰國曼谷大學四年級商學院，家鄉則是遠在泰國北方的清萊省。Mei的37歲叔叔Thiraphat Jae-ue說：「她是全村的驕傲，因為清萊省很少有人能讀到大學，但是Mei的學業表現讓村裡孩子知道只要努力就還是有機會。」
據悉，Mei出生於清萊省湄水縣（Mae Suai）的少數民族社區，父母很早便離異，母親在她12歲時便在韓國與新家庭定居，由於家境清寒母女很難見面。不過Mei從小便認真唸書，努力地考上泰國首都曼谷的大學，並且只剩3個月便可以順利畢業，她生前正在追逐成為空服員的夢想，沒想到卻遇到空難。她離世的消息讓整個村莊陷入低潮，村民們聚集在Mei的親友家致哀。
由於媽媽定居泰國，Mei此次飛往韓國是人生中第二次探望媽媽，她最後發給媽媽的訊息停在凌晨12點24分，關於她從曼谷蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi Airport）登機，在韓國務安機場（Muan International Airport）等待女兒的媽媽卻沒想到那封訊息成為女兒的遺言。目前親友們打算將Mei的喪禮辦在泰國，並希望能運送遺體回國。
另一名死者49歲Jonglak Duangmanee與丈夫定居於韓國，她的77歲爸爸Bunchuai Duangmanee聽聞噩耗感到悲痛。他說：「在空難前兩天她曾約我吃午餐，但我有事拒絕她，她當下很難過，還說她有可能一去不復返。我沒想到她說的話會成真。」
針對2名國人死亡，泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）透過社群平台表達慰問之意，並指示泰國外交部迅速掌握此事並提供協助。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，Mei出生於清萊省湄水縣（Mae Suai）的少數民族社區，父母很早便離異，母親在她12歲時便在韓國與新家庭定居，由於家境清寒母女很難見面。不過Mei從小便認真唸書，努力地考上泰國首都曼谷的大學，並且只剩3個月便可以順利畢業，她生前正在追逐成為空服員的夢想，沒想到卻遇到空難。她離世的消息讓整個村莊陷入低潮，村民們聚集在Mei的親友家致哀。
由於媽媽定居泰國，Mei此次飛往韓國是人生中第二次探望媽媽，她最後發給媽媽的訊息停在凌晨12點24分，關於她從曼谷蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi Airport）登機，在韓國務安機場（Muan International Airport）等待女兒的媽媽卻沒想到那封訊息成為女兒的遺言。目前親友們打算將Mei的喪禮辦在泰國，並希望能運送遺體回國。
另一名死者49歲Jonglak Duangmanee與丈夫定居於韓國，她的77歲爸爸Bunchuai Duangmanee聽聞噩耗感到悲痛。他說：「在空難前兩天她曾約我吃午餐，但我有事拒絕她，她當下很難過，還說她有可能一去不復返。我沒想到她說的話會成真。」
針對2名國人死亡，泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）透過社群平台表達慰問之意，並指示泰國外交部迅速掌握此事並提供協助。