白髮人送黑髮人，實屬人生最難過之事。濟州航空一架從泰國曼谷起飛的飛機，29日上午9時許降落於全羅南道務安機場時失事，造成179人死亡，其中2名罹難者為泰國人，1人為年僅22歲的女大生，1人則是45歲的的瓊拉（Jonglak Duangmanee），她離開老家時曾對家人說「再吵架就不回來了」，沒想到一語成讖。
綜合泰國媒體報導，瓊拉前往泰國工作7年並嫁給當地人，此次回泰國探親，回韓國時遇到憾事。她的77歲老父受訪時說，女兒這次回家時曾揚言「如果家人還要繼續吵架，以後就不回來了」，沒想到真的天人永隔。
瓊拉的老家在烏隆塔尼府農沃索縣（Nong Wua So, Udon Thani），她已在韓國合法工作7年，目前在全羅南道一家工廠上班，本月初和韓籍丈夫一起回泰國探親兼遊玩，丈夫14日先行返韓，而她則待到月底再回去，沒想到碰到空難。
當地記者前往她老家時，77歲的父親布奇衛（Bunchuai Duangmanee）和親友正在討論如何安排將她的遺體運回來舉行喪禮，當地村長和縣官員也到場了解。布奇衛說，他在電視上看過空難的新聞，但從沒想過會發生在自己家人身上：「當我知道我女兒也在那架飛機上，我真的震驚地難以置信」。
布奇衛說，瓊拉是家裡的老么，返鄉期間曾因為家人吵架而揚言如果再吵架就不回來了。瓊拉臨走前給他1萬泰銖，「她說要我拿去幫她繳村裡的喪葬保險，我真的沒想到這筆錢最後會被用來幫她辦喪禮」。布奇衛悔恨地表示，為了照顧家中生病的親友，也沒有開車送女兒去機場，「真的很想再見她一面。」
根據韓國媒體MBC報導指出，在當地時間29日上午9時7分，濟州航空從泰國曼谷飛回韓國的客機，於全羅南道務安機場降落時，疑似遭到鳥擊、無法放下起落架，導致飛機衝出跑道，撞上護欄爆炸，讓韓國和泰國人相當難過。
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瓊拉的老家在烏隆塔尼府農沃索縣（Nong Wua So, Udon Thani），她已在韓國合法工作7年，目前在全羅南道一家工廠上班，本月初和韓籍丈夫一起回泰國探親兼遊玩，丈夫14日先行返韓，而她則待到月底再回去，沒想到碰到空難。
當地記者前往她老家時，77歲的父親布奇衛（Bunchuai Duangmanee）和親友正在討論如何安排將她的遺體運回來舉行喪禮，當地村長和縣官員也到場了解。布奇衛說，他在電視上看過空難的新聞，但從沒想過會發生在自己家人身上：「當我知道我女兒也在那架飛機上，我真的震驚地難以置信」。
布奇衛說，瓊拉是家裡的老么，返鄉期間曾因為家人吵架而揚言如果再吵架就不回來了。瓊拉臨走前給他1萬泰銖，「她說要我拿去幫她繳村裡的喪葬保險，我真的沒想到這筆錢最後會被用來幫她辦喪禮」。布奇衛悔恨地表示，為了照顧家中生病的親友，也沒有開車送女兒去機場，「真的很想再見她一面。」
根據韓國媒體MBC報導指出，在當地時間29日上午9時7分，濟州航空從泰國曼谷飛回韓國的客機，於全羅南道務安機場降落時，疑似遭到鳥擊、無法放下起落架，導致飛機衝出跑道，撞上護欄爆炸，讓韓國和泰國人相當難過。