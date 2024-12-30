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台灣地方創生基金會12月26日舉辦3歲生日趴，現場齊聚來自政府、各方產業人士、媒體先進逾300人共襄盛舉，展現對台灣社會永續議題發展的關切與能量，董事長陳美伶也現場清唱一小段〈感恩的心〉謝謝基金會一路走來企業、各界夥伴的信任與支持。同時，30組來自不同鄉鎮的地方創生團隊，各自用凝聚在地人文風土、自身創意的伴手禮，向現場嘉賓展示「返鄉」、「移居」也能實現創業夢想，更有效帶動當地經濟，實現在地幸福生活!正是不間斷的行動投入及影響力傳遞，讓基金會平台上的地方創生團隊持續增加，平台團隊目前已突破300個，但董事長陳美伶強調，「量」從來不是基金會的指標，度過了前兩年疫情後的艱困時刻，第三年基金會的課題是如何幫助團隊往下扎根站穩腳步，同時也增能向上躍進，因此基金會今年設計了「築底」X「拔尖」系列賦能課程，邀請國內實務專家針對品牌行銷、財務管理、通路規劃與經營心法等關鍵領域，提供系統化講座課程。透過這些課程為地方創生團隊注入更多創新思維與實戰技巧，生日趴上「拔尖」大師課程的學員也和大家分享這一年課程下來的斬獲。開場活動特別邀請地方創生團隊「阮劇團」帶來獨家表演《來自地方的人》，莊雄偉導演及表演者們的演出深入刻畫一個非都市長大的人，儘管深愛家鄉但為了所謂的「發展」而不得不遠離家鄉，在認識「地方創生」後重返故鄉找到自己的自信、認同及榮耀!精采的演出獲得現場觀眾一片好評，也讓大家更加理解基金會成立的核心理念。生日趴上也首度公開基金會委託遠見天下針對平台上地創團隊的普查結果，從資本營運到財務績效做通盤調查，讓大家對台灣地方創生的組織規模、營收狀況有更多了解，地方創生也許在台已漸成為顯學，但卻仍少有全盤性與統整性的調查資料，董事長陳美伶表示，這次普查報告與賦能課程的持續推進，代表了基金會對地方創生議題的長期承諾。未來，基金會將持續與各界攜手，針對團隊實質需求提供資源支持和推動更多跨領域合作，打造一個更具韌性、更具創造力的地方經濟生態系，為地方注入源源不絕的新動能。2024年基金會持續與台新金控、中華開發資本強化合作，在數位轉型浪潮中，基金會也特別聚焦團隊數位創生能力的培養，包括和玉山銀行新增線上開店與數位服務，與LINE台灣公司啟動系統營運合作以及與募資平台貝殼放大合作，透過群眾募資的力量，讓大眾可以支持更多有影響力的地方創生計畫。今年企業媒合也跨出台北，走入新竹，和在地的企業包括台積電、友達、緯創資通等交流，為團隊尋求更多的合作可能。活動在地創團隊夥伴帶領全場歡唱〈快樂頌〉畫下完美句點，地創團隊的夥伴也紛紛對基金會傳遞最真摯的告白，因為有台灣地方創生基金會的用心，讓大家感受到的「團隊的力量」，同時也因為擁有全台各地夥伴的支持，真心體會「一個人走得快，一群人才走得更遠」的真諦。台灣地方創生基金會將邁進第四年，董事長陳美伶以「護國群山」形容地方創生團隊，大家在自己家鄉為台灣努力繁榮地方，共同打造「零偏鄉」的未來! 2025年基金會也會持續走訪全台縣市，真正踩在台灣這塊土地上，能為這塊土地持續奉獻。