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行政院主計總處今（30）日公布最新工業及服務業職位空缺相關統計結果，8月底工業及服務業職缺率為2.84%，較今年5月增加0.05個百分點。其中，頻喊缺工的住宿及餐飲業職缺率達3.70%。然而，幾家歡樂幾家愁，不動產業職缺率2.92%，達近18年來最低，主計總處指，廠商反映是受到房市轉冷，讓職缺需求減少。據主計總處定義，職缺是指企業已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員之現有職缺，不含遇缺不補、預估缺或內部遷補之職缺，主要用於呈現當時勞動需求狀況或就業機會。據統計，8月底工業及服務業職缺數24.8萬個，較5月底增加6200，較去年8月底增加3700個；8月職缺率為2.84%，較5月底增加 0.05 個百分點，較去年8月增加 0.03 個百分點。就產業別方面，製造業共開出8.7萬個職缺、職缺率2.97%，其中電腦、電子產品及光學製品製造業達4.1%最高、藥品及醫用化學製品製造業3.85%次之。服務業職缺率為2.74%，其中以住宿業職缺率5.65%最高，其他服務業職缺率3.80%次之，餐飲業職缺率3.3%排第3。值得一提的是，不動產業職缺為2.92%，較去年同期減少0.65個百分點，達近18年來新低。主計總處說明，依據不動產受雇人數調查，雖然不動產受雇人數有稍微增加，但職缺率卻是逐步遞減，據廠商調查，普遍認為是今年下半年房市較上半年更冷，造成人力需求出現緊縮。另一方面，餐飲業受僱員工人數已達45.1萬人，創歷史新高，但餐飲業職缺率仍居高不下。主計總處解釋，餐飲業職缺率相較於去年同期的4.27%，3.3%已出現下滑，原因是部分業者職缺已補實。但比較今年5月3.06％的職缺率，8月數字仍舊偏高，顯示國內餐飲業仍需求暢旺，尤其部分連鎖餐廳都有拓點，顯示餐飲受雇人數雖然創新高，但同時受到市場熱絡創造大量職缺，形成高職缺率。