2024年終於來到最後一天，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（31）日受到「輻射冷卻」影響，清晨在新北低溫只有8.9度，東北季風增強，東半部有些雨勢，西半部晴朗穩定，下波「強烈冷氣團」會在下週一（1/6）抵達，中央氣象署提醒，明天元旦（1/1）南方雲系北移，全台都有降雨機率，參加升旗活動要注意。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天東北風略增強，東側低層水氣漸增，東半部多雲、偶有零星少量降雨的機率，西半部晴朗穩定，晚上開始南方中層雲系逐漸北移，各地雲量增多，中南部山區有零星飄小雨的機率。
吳德榮說明，元旦中層雲逐漸籠罩，山區、東半部有局部短暫雨，白天在中南部平地偶飄零星小雨；跨年夜活動西半部平地大致尚可，但迎接曙光受到各地雲層多，條件不理想。今、明兩天氣溫略降，今晚仍偏冷，各地約12至14度，戶外活動要保暖。
吳德榮提及，週四至週六（1/2至1/4）另一波東北季風南下，週四中層雲系還是籠罩，山區、東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星降雨的機率，氣溫漸降。週五西半部雨後多雲，週六西晴東偶雨，下週日（1/5）東北季風減弱、氣溫回升。
吳德榮特別提醒，下週一會有另一波冷空氣開始南下，下週二（1/7）強冷空氣持續南下，目前各國模式調整的強度，以「強烈大陸冷氣團」的機率為最高，但為第8至10天的資料，不確定性大，應持續觀察。
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吳德榮說明，元旦中層雲逐漸籠罩，山區、東半部有局部短暫雨，白天在中南部平地偶飄零星小雨；跨年夜活動西半部平地大致尚可，但迎接曙光受到各地雲層多，條件不理想。今、明兩天氣溫略降，今晚仍偏冷，各地約12至14度，戶外活動要保暖。
吳德榮提及，週四至週六（1/2至1/4）另一波東北季風南下，週四中層雲系還是籠罩，山區、東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星降雨的機率，氣溫漸降。週五西半部雨後多雲，週六西晴東偶雨，下週日（1/5）東北季風減弱、氣溫回升。
吳德榮特別提醒，下週一會有另一波冷空氣開始南下，下週二（1/7）強冷空氣持續南下，目前各國模式調整的強度，以「強烈大陸冷氣團」的機率為最高，但為第8至10天的資料，不確定性大，應持續觀察。