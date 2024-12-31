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▲七都房價下修最多的區域為高雄楠梓，9月後房價回到2字頭。（圖／591房屋交易網提供）

2024年最後一天，永慶、住商、台灣房屋與中信房屋公開12月內部資料，都顯示12月全台房市交易量較上月微幅增加，增幅在3%至5.2%間。專家分析應是賣方認清現實誠意降價所致，2025年上半年市場資金仍會偏向緊縮，部分屋主可能因資金壓力而釋出房產，為買方帶來更合理價格的機會。永慶房產集團統計12月旗下全台交易量，與11月相比交易量小幅量增3%，若與6月高點相比則量縮42%。住商機構12月全台旗下交易量較11月增加5.2%，比起去年同期減少29.5%。而中信房屋12月全台交易量相較於上月增加約4%，較去年同期減少約31.8%。台灣房屋12月六都和新竹縣市交易量也較上月回溫。中信房屋總經理張世宗指出，農曆年前本是傳統房市旺季，但今年在銀行房貸限額和央行打炒房之下，卻呈現出旺季不旺的狀況。從區域表現來看，北北桃的購屋族率先回神，在剛性需求的驅動下，台北、新北、桃園的交易量分別呈現6.6%-13.6%不等的成長。至於中南部，過去幾年房價漲幅驚人，現階段中南部的購屋民眾仍選擇繼續觀望，期待房市有所修正，也導致住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，經歷過9月與10月兩個月份的盤整，雖有零星個案降價求售，加上各界普遍認為高點已過，市場案件釋出增加，加上12月會有一批年底資產布局和因應農曆新年的購屋潮，交易表現穩健，關鍵在於價格接受度與銀行貸款態度。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，限貸令上路後，購屋申貸猶如現實版的魷魚遊戲，在新青安專案優惠結束之前，買得到、貸得到的生存，買不起、貸不了的則淘汰出局。目前仍為首購族最活躍，。她認為，2025年房市呈現「現金最大、剛需為王」的格局。大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，實務上不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，交易過程中風險大幅提高，另外隨著年底將至，加上農曆新年來得早，12月因此受惠。不過以目前的態勢來看，若房市沒有太大動作，應能安然度過明年第一季，但如果又出現價量過於激烈的表現，恐怕央行還會再出重手。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2025年國內房貸緊縮與第七波選擇性信用管制短時間內難鬆綁，民眾對於房價上漲預期已反轉，明年房市「量縮價跌」格局已確立，若賣方因應市場變化，合理評估物件價值並適度調降售價，才能有效縮短交易時間，順利成交。