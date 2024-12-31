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▲奪下棒球12強賽冠軍的「台灣隊長」陳傑憲率領中華隊。（圖／翻攝賈永婕FB）

▲羽球球后戴資穎。（圖／翻攝賈永婕FB）

▲巴黎奧運蟬聯羽球男雙二連霸的「麟洋配」王齊麟與李洋。（圖／翻攝賈永婕FB）

▲網球球后謝淑薇。（圖／翻攝賈永婕FB）

▲「台灣的女兒」金牌拳后林郁婷。（圖／翻攝賈永婕FB）

▲「桌球教父」莊智淵和「小林同學」林昀儒。（圖／翻攝賈永婕FB）

台北101董事長賈永婕不藏了！今晚2025跨年「台北101煙火」提前曝光超強卡司，邀請知名漫威DC迪士尼專屬漫畫創作者Bernard Chang創作的「8位台灣英雄」齊現身TeamTaiwan，搶先劇透跨年光雕台灣英雄動漫，奪下棒球12強賽冠軍的「台灣隊長」陳傑憲率領中華隊、巴黎奧運蟬聯羽球男雙二連霸的李洋與王齊麟、羽球球后戴資穎等人身影，播放時間、建議欣賞地點一次整理。日前提早曝光台北101跨年煙火動畫影片的賈董，再度搶先劇透今晚2025跨年「台北101煙火」提前曝光超強卡司，今年熱血的「Team Taiwan Champion」主題，將由國泰金控獨家贊助跨年光雕，竟然將有8位台灣英雄動漫齊現身！賈董透露爆改漫威英雄的幕後，原來是邀請知名漫威DC 迪士尼專屬漫畫創作者Bernard Chang，打造了「8位台灣英雄」！Bernard Chang曾參與漫威（Marvel Studios）及DC（DCComics），包括《X戰警》、《死侍》、《鋼鐵俠》、《超人》、《女超人》和《神力女超人》等多部知名作品。同時也是《紐約時報》長期合作的暢銷插畫家。Bernard Chang以擬真手繪動畫形式，描繪奪下棒球12強賽冠軍的「台灣隊長」陳傑憲率領中華隊、巴黎奧運蟬聯羽球男雙二連霸的「麟洋配」王齊麟與李洋、羽球球后戴資穎、網球球后謝淑薇、「台灣的女兒」金牌拳后林郁婷、「桌球教父」莊智淵和「小林同學」林昀儒共8位台灣運動英雄的風采一次看爽。而台北101跨年煙火音樂曲目​也搶先曝光，依序放送Queen皇后合唱團〈We Are The Champions〉、2024世界12強棒球錦標賽賽事主題曲〈就一起〉、頑童MJ116〈Just Believe〉、任賢齊〈再出發〉、2024世界12強奪冠應援曲〈台灣尚勇〉、五月天〈最好的一天〉為煙火秀掀起高潮。