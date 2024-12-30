「台北最High新年城-2025跨年晚會」將在台北市政府府前廣場12月31日晚間7點，由李多慧與林襄開場，跨年演唱會請到金曲歌后楊乃文、金曲歌王黃宣、戴佩妮登台，跨年倒數嘉賓有ENERGY一起看台北101跨年煙火秀，2025年1月1日元旦則有梁詠琪與八三夭接力開唱！直播轉播連結網址、卡司出場順序、節目時間表、天氣、交通管制一次整理。新北淡水則在漁人碼頭及八里左岸，全台最早8點25分施放「閃耀新北1314跨河煙火」，完整資訊一篇看懂。
📌台北最High新年城-2025跨年晚會！時間、地點一覽
時間：2024年12月31日晚間7點至2025年1月1日1點
地點：台北市政府府前廣場
📌台北跨年演唱會「網路直播、電視轉播」行動影音、廣播連結一次看
國內
◾️網路直播：台北旅遊網FB、台北市政府YT、 LINE TODAY、公視+、TVBS NEWS YT、TVBS新聞FB
◾️電視轉播：TVBS 56頻道、公視 13頻道、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道
◾️行動影音：TVBS新聞APP、中華電信Hami Video
◾️廣播：台北廣播電台 FM 93.1
◾️活動官網：台北旅遊網
海外
◾️「網路」台北旅遊網FB、台北市政府YT、TVBS NEWS YT、TVBS新聞FB
◾️「電視」亞洲、美洲：TVBS ASIA，美洲：美國中旺電視、中天頻道
📌台北跨年晚會、演唱會節目時間表出爐
◾️主持人：Lulu黃路梓茵、廖威廉、風田、朵拉（謝雨芝）
📌台北跨年演唱會！梁詠琪、ENERGY、李多慧等卡司出場順序
◾️開場：李多慧與林襄領軍Dragon Beauties小龍女、DJ RayRay
◾️演唱會：金曲歌后楊乃文、金曲歌王黃宣、戴佩妮、李聖傑、怕胖團、TRASH、Karencici、J.Sheon、宇宙人、Apink、HRC BEAST CREW SHADOW、孫振與City4舞團等
◾️跨年倒數嘉賓：ENERGY
◾️2025年1月1日元旦：梁詠琪、八三夭
提醒大家，觀傳局表示「流程表各時間將可能依當日現場狀況而略有調整」
📌台北跨年晚會天氣預報
◾️台北市政府前廣場「低溫15度」！體感約15～16度，降雨機率20％、風速4至5級，吹東北風
台北跨年將在信義區市政府前廣場舉辦，天氣預報從下午開始氣溫將會逐漸降低、濕度也越晚越高，雖然跨年當天降雨機率不大；但晚上9點過後，體感已屬於「寒冷」等級；而倒數結束後，降雨機率還會提高。提醒民眾參與台北跨年戶外活動仍需注意保暖，保險起見還是攜帶雨具。
📌交通管制區域！台北捷運、台北公車跨年營業時間
◾️台北跨年晚會交通資訊
如何抵達（請搭乘大眾運輸工具前往會場）
搭乘捷運「42小時不收班」：
板南線（藍線）：
1、捷運 國父紀念館站，沿光復南路往南至仁愛路四段後，往東步行約13分鐘
2、捷運 市政府站，沿基隆路往南至市府路，步行約6分鐘
淡水信義線（紅線）：
1、捷運 台北101/世貿站，沿市府路往北，步行約6分鐘
2、捷運 象山站，沿松勇路往北，向左轉朝松仁路前進，右轉松仁路，再右轉朝松壽路，向左轉松壽路，向右轉進入市府路，步行約15分鐘
3、捷運 信義安和站，往東走信義路四段朝信義路四段294巷前進，向左轉進入基隆路一段，向右轉進入松壽路，向左轉至市府路，步行約19分鐘
外縣市旅客：
1、搭乘台鐵、高鐵、客運旅客請自臺北車站、南港車站轉乘捷運淡水信義線或捷運板南線
國外旅客：
1、自桃園機場搭桃園機場捷運、國光客運到臺北車站再轉乘捷運淡水信義線到 台北101/世貿站 或 捷運板南線到 市政府站。
2、自松山機場轉乘捷運文湖線再轉板南線或淡水信義線。
◾️跨年晚會三階段交通管制
第一階段：晚上7點起管制範圍內車輛只出不進
第二階段：晚上8點起管制範圍內禁止車輛進出
第三階段：晚上10點起管制範圍內禁止車輛進出
周邊管制重要資訊：
捷運市政府站地下連通道、捷運台北101/世貿站4號出口連通道、捷運國父紀念館站5號出口連通道、微風信義百貨地下連通道、信義商圈空橋，12月31日21時起管制。
📌2025淡水「閃耀新北1314跨河煙火」
時間：2024年12月31日15:00～21:30
地點：「淡水漁人碼頭」星光舞台、躍動舞台、閃閃市集 /「八里左岸」永續舞台
全台最早8點25分施放「閃耀新北1314跨河煙火」長達13分14秒
◾️淡水漁人碼頭星光舞台主持人：
黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷
◾️淡水漁人碼頭星光舞台卡司：
SUPER JUNIOR L.S.S.（利特、神童、始源）、U:NUS、宇宙人、卓文萱、板凳樂團、范逸臣、孫淑媚、梁舒涵、許富凱、陳勢安、葛西瓦、OPEN!家族
📌新北跨年晚會天氣預報
◾️「閃耀新北1314跨河煙火」在新北市淡水漁人碼頭及八里左岸「低溫14度」！體感僅12～13度、降雨機率20％、風速4至6級，吹東北風。
全台最早迎接2025年的新北淡水「閃耀新北1314跨河煙火」，將於晚間8點25分準時施放長達13分14秒。而淡水八里地區天氣預報，從晚間6點開始體感已達「寒冷」等級，濕度和風力也較強勁，提醒民眾務必嚴加保暖！加碼推薦觀看河邊煙火時，可避免待在下風處，建議於施放點東北方觀賞體驗較佳。
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時間：2024年12月31日晚間7點至2025年1月1日1點
地點：台北市政府府前廣場
📌台北跨年演唱會「網路直播、電視轉播」行動影音、廣播連結一次看
國內
◾️網路直播：台北旅遊網FB、台北市政府YT、 LINE TODAY、公視+、TVBS NEWS YT、TVBS新聞FB
◾️電視轉播：TVBS 56頻道、公視 13頻道、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道
◾️行動影音：TVBS新聞APP、中華電信Hami Video
◾️廣播：台北廣播電台 FM 93.1
◾️活動官網：台北旅遊網
海外
◾️「網路」台北旅遊網FB、台北市政府YT、TVBS NEWS YT、TVBS新聞FB
◾️「電視」亞洲、美洲：TVBS ASIA，美洲：美國中旺電視、中天頻道
📌台北跨年晚會、演唱會節目時間表出爐
◾️主持人：Lulu黃路梓茵、廖威廉、風田、朵拉（謝雨芝）
📌台北跨年演唱會！梁詠琪、ENERGY、李多慧等卡司出場順序
◾️開場：李多慧與林襄領軍Dragon Beauties小龍女、DJ RayRay
◾️演唱會：金曲歌后楊乃文、金曲歌王黃宣、戴佩妮、李聖傑、怕胖團、TRASH、Karencici、J.Sheon、宇宙人、Apink、HRC BEAST CREW SHADOW、孫振與City4舞團等
◾️跨年倒數嘉賓：ENERGY
◾️2025年1月1日元旦：梁詠琪、八三夭
提醒大家，觀傳局表示「流程表各時間將可能依當日現場狀況而略有調整」
📌台北跨年晚會天氣預報
◾️台北市政府前廣場「低溫15度」！體感約15～16度，降雨機率20％、風速4至5級，吹東北風
台北跨年將在信義區市政府前廣場舉辦，天氣預報從下午開始氣溫將會逐漸降低、濕度也越晚越高，雖然跨年當天降雨機率不大；但晚上9點過後，體感已屬於「寒冷」等級；而倒數結束後，降雨機率還會提高。提醒民眾參與台北跨年戶外活動仍需注意保暖，保險起見還是攜帶雨具。
📌交通管制區域！台北捷運、台北公車跨年營業時間
◾️台北跨年晚會交通資訊
如何抵達（請搭乘大眾運輸工具前往會場）
搭乘捷運「42小時不收班」：
板南線（藍線）：
1、捷運 國父紀念館站，沿光復南路往南至仁愛路四段後，往東步行約13分鐘
2、捷運 市政府站，沿基隆路往南至市府路，步行約6分鐘
淡水信義線（紅線）：
1、捷運 台北101/世貿站，沿市府路往北，步行約6分鐘
2、捷運 象山站，沿松勇路往北，向左轉朝松仁路前進，右轉松仁路，再右轉朝松壽路，向左轉松壽路，向右轉進入市府路，步行約15分鐘
3、捷運 信義安和站，往東走信義路四段朝信義路四段294巷前進，向左轉進入基隆路一段，向右轉進入松壽路，向左轉至市府路，步行約19分鐘
外縣市旅客：
1、搭乘台鐵、高鐵、客運旅客請自臺北車站、南港車站轉乘捷運淡水信義線或捷運板南線
國外旅客：
1、自桃園機場搭桃園機場捷運、國光客運到臺北車站再轉乘捷運淡水信義線到 台北101/世貿站 或 捷運板南線到 市政府站。
2、自松山機場轉乘捷運文湖線再轉板南線或淡水信義線。
◾️跨年晚會三階段交通管制
第一階段：晚上7點起管制範圍內車輛只出不進
第二階段：晚上8點起管制範圍內禁止車輛進出
第三階段：晚上10點起管制範圍內禁止車輛進出
周邊管制重要資訊：
捷運市政府站地下連通道、捷運台北101/世貿站4號出口連通道、捷運國父紀念館站5號出口連通道、微風信義百貨地下連通道、信義商圈空橋，12月31日21時起管制。
📌2025淡水「閃耀新北1314跨河煙火」
時間：2024年12月31日15:00～21:30
地點：「淡水漁人碼頭」星光舞台、躍動舞台、閃閃市集 /「八里左岸」永續舞台
全台最早8點25分施放「閃耀新北1314跨河煙火」長達13分14秒
◾️淡水漁人碼頭星光舞台主持人：
黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷
◾️淡水漁人碼頭星光舞台卡司：
SUPER JUNIOR L.S.S.（利特、神童、始源）、U:NUS、宇宙人、卓文萱、板凳樂團、范逸臣、孫淑媚、梁舒涵、許富凱、陳勢安、葛西瓦、OPEN!家族
📌新北跨年晚會天氣預報
◾️「閃耀新北1314跨河煙火」在新北市淡水漁人碼頭及八里左岸「低溫14度」！體感僅12～13度、降雨機率20％、風速4至6級，吹東北風。
全台最早迎接2025年的新北淡水「閃耀新北1314跨河煙火」，將於晚間8點25分準時施放長達13分14秒。而淡水八里地區天氣預報，從晚間6點開始體感已達「寒冷」等級，濕度和風力也較強勁，提醒民眾務必嚴加保暖！加碼推薦觀看河邊煙火時，可避免待在下風處，建議於施放點東北方觀賞體驗較佳。