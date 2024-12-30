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▲台北跨年晚會「演唱會流程」節目時間表。（圖／翻攝自台北旅遊網）

▲台北跨年演唱會卡司陣容。（圖／翻攝自台北旅遊網）

▲台北跨年晚會「場地配置」。（圖／翻攝自台北旅遊網）

▲台北捷運「42小時不收班」搭乘資訊。（圖／翻攝自台北旅遊網）

▲台北跨年晚會「散場接駁公車」。（圖／翻攝自台北旅遊網）

▲2025淡水「閃耀新北1314跨河煙火」模擬圖。（圖／新北市高灘地工程管理處提供）

▲閃耀新北1314跨河煙火「淡水漁人碼頭」星光舞台卡司。（圖／翻攝自活動官網）

▲閃耀新北1314跨河煙火「最佳觀賞攻略」。（圖／翻攝自活動官網）

▲閃耀新北1314跨河煙火「星光舞台」、「躍動舞台」演出節目表。（圖／翻攝自活動官網）

▲閃耀新北1314跨河煙火「交通資訊」一圖看懂。（圖／翻攝自新北市文化局FB）

「台北最High新年城-2025跨年晚會」將在台北市政府府前廣場12月31日晚間7點，由李多慧與林襄開場，跨年演唱會請到金曲歌后楊乃文、金曲歌王黃宣、戴佩妮登台，跨年倒數嘉賓有ENERGY一起看台北101跨年煙火秀，2025年1月1日元旦則有梁詠琪與八三夭接力開唱！直播轉播連結網址、卡司出場順序、節目時間表、天氣、交通管制一次整理。新北淡水則在漁人碼頭及八里左岸，全台最早8點25分施放「閃耀新北1314跨河煙火」，完整資訊一篇看懂。時間：2024年12月31日晚間7點至2025年1月1日1點地點：台北市政府府前廣場◾️◾️：TVBS 56頻道、公視 13頻道、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道◾️：TVBS新聞APP、中華電信Hami Video◾️：台北廣播電台 FM 93.1◾️◾️台北旅遊網FB、台北市政府YT、TVBS NEWS YT、TVBS新聞FB◾️亞洲、美洲：TVBS ASIA，美洲：美國中旺電視、中天頻道◾️：Lulu黃路梓茵、廖威廉、風田、朵拉（謝雨芝）◾️：李多慧與林襄領軍Dragon Beauties小龍女、DJ RayRay◾️：金曲歌后楊乃文、金曲歌王黃宣、戴佩妮、李聖傑、怕胖團、TRASH、Karencici、J.Sheon、宇宙人、Apink、HRC BEAST CREW SHADOW、孫振與City4舞團等◾️ENERGY◾️：梁詠琪、八三夭提醒大家，觀傳局表示「流程表各時間將可能依當日現場狀況而略有調整」◾️台北跨年將在信義區市政府前廣場舉辦，天氣預報從下午開始氣溫將會逐漸降低、濕度也越晚越高，雖然跨年當天降雨機率不大；但晚上9點過後，體感已屬於「寒冷」等級；而倒數結束後，降雨機率還會提高。提醒民眾參與台北跨年戶外活動仍需注意保暖，保險起見還是攜帶雨具。◾️如何抵達（請搭乘大眾運輸工具前往會場）1、捷運 國父紀念館站，沿光復南路往南至仁愛路四段後，往東步行約13分鐘2、捷運 市政府站，沿基隆路往南至市府路，步行約6分鐘1、捷運 台北101/世貿站，沿市府路往北，步行約6分鐘2、捷運 象山站，沿松勇路往北，向左轉朝松仁路前進，右轉松仁路，再右轉朝松壽路，向左轉松壽路，向右轉進入市府路，步行約15分鐘3、捷運 信義安和站，往東走信義路四段朝信義路四段294巷前進，向左轉進入基隆路一段，向右轉進入松壽路，向左轉至市府路，步行約19分鐘1、搭乘台鐵、高鐵、客運旅客請自臺北車站、南港車站轉乘捷運淡水信義線或捷運板南線1、自桃園機場搭桃園機場捷運、國光客運到臺北車站再轉乘捷運淡水信義線到 台北101/世貿站 或 捷運板南線到 市政府站。2、自松山機場轉乘捷運文湖線再轉板南線或淡水信義線。◾️第一階段：晚上7點起管制範圍內車輛只出不進第二階段：晚上8點起管制範圍內禁止車輛進出第三階段：晚上10點起管制範圍內禁止車輛進出捷運市政府站地下連通道、捷運台北101/世貿站4號出口連通道、捷運國父紀念館站5號出口連通道、微風信義百貨地下連通道、信義商圈空橋，12月31日21時起管制。◾️淡水漁人碼頭星光舞台主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷◾️淡水漁人碼頭星光舞台卡司：SUPER JUNIOR L.S.S.（利特、神童、始源）、U:NUS、宇宙人、卓文萱、板凳樂團、范逸臣、孫淑媚、梁舒涵、許富凱、陳勢安、葛西瓦、OPEN!家族◾️全台最早迎接2025年的新北淡水「閃耀新北1314跨河煙火」，將於晚間8點25分準時施放長達13分14秒。而淡水八里地區天氣預報，從晚間6點開始體感已達「寒冷」等級，濕度和風力也較強勁，提醒民眾務必嚴加保暖！加碼推薦觀看河邊煙火時，可避免待在下風處，建議於施放點東北方觀賞體驗較佳。