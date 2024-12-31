《魷魚遊戲2》中飾演「120號趙賢珠」的朴成焄（又譯：朴成勳），昨天手滑上傳「AV版《魷魚遊戲2》」照片惹議，形象慘跌，他的經紀公司「BH娛樂」今（31）日表示想再次澄清、進一步做解釋，竟透露朴成焄是為了要儲存該AV照片交給公司處理，才不甚失誤上傳IG，此一說法被媒體怒轟「說謊」，「BH娛樂」越描越黑、提油救火，話題再度掀頂。
朴成焄因為《魷魚遊戲2》爆紅，一舉一動都備受關注，沒想到他30日突然在IG上傳一張「AV版《魷魚遊戲2》」封面照片，圖片中包含多位女性的全裸畫面，尺度極大，雖然朴成焄失誤後立即刪除，仍被許多粉絲截圖瘋傳，感到震驚不已，朴成焄的IG數也在一夜之間暴漲多10萬。
他的公司「BH娛樂」昨日表示朴成焄因為私訊量暴增，查看IG時不小心把收到的內容上傳出去，「朴成焄因為收到大量私訊（DM），在查看私訊的過程中不小心誤將該圖片上傳。演員本人對此事非常震驚，對於在這種時期犯下如此大的失誤深感抱歉，我們將確保此類事件不再發生」。
沒想到今天「BH娛樂」想再進一步澄清，詳細交代經過，「關於朴成焄的爭議，昨天曾提到是在查看私訊時操作失誤導致上傳照片，但希望能更詳細的說明一次。朴成焄透過私訊（DM）收到該圖片，認為可能會引發問題，所以存下圖片要傳給公司負責人，本來應在保存後立即發送給負責人並刪除，卻因失誤而上傳」。
記者詢問為什麼需要將私人帳號收到的不雅內容傳達給公司負責人？「BH娛樂」解釋：「由於圍繞他作品的這些不正常的東西流傳開來，他可能判斷會成為問題，於是打算將其發送給公司。」原本「BH娛樂」稱此行為是「藝人手滑」，現在卻變成是「存圖傳給公司引發的失誤」，慘被媒體、網友痛批說謊，因為「查看私訊與發布IG限時動態是不同的操作」，覺得「BH娛樂」越描越黑，根本是提油救火。
朴成焄此「失誤」恐涉及通訊資訊法，因為在韓國散播不雅影片的話，牽扯版權、非法持有問題，會被懲處一年以下有期徒刑或是1000萬韓元罰金；他也因為PO不雅照片的關係，影響到接下來的作品邀約，許多網友都希望他能退出跟「少女時代」潤娥合作的韓劇《暴君的廚師》。
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他的公司「BH娛樂」昨日表示朴成焄因為私訊量暴增，查看IG時不小心把收到的內容上傳出去，「朴成焄因為收到大量私訊（DM），在查看私訊的過程中不小心誤將該圖片上傳。演員本人對此事非常震驚，對於在這種時期犯下如此大的失誤深感抱歉，我們將確保此類事件不再發生」。
沒想到今天「BH娛樂」想再進一步澄清，詳細交代經過，「關於朴成焄的爭議，昨天曾提到是在查看私訊時操作失誤導致上傳照片，但希望能更詳細的說明一次。朴成焄透過私訊（DM）收到該圖片，認為可能會引發問題，所以存下圖片要傳給公司負責人，本來應在保存後立即發送給負責人並刪除，卻因失誤而上傳」。
記者詢問為什麼需要將私人帳號收到的不雅內容傳達給公司負責人？「BH娛樂」解釋：「由於圍繞他作品的這些不正常的東西流傳開來，他可能判斷會成為問題，於是打算將其發送給公司。」原本「BH娛樂」稱此行為是「藝人手滑」，現在卻變成是「存圖傳給公司引發的失誤」，慘被媒體、網友痛批說謊，因為「查看私訊與發布IG限時動態是不同的操作」，覺得「BH娛樂」越描越黑，根本是提油救火。
朴成焄此「失誤」恐涉及通訊資訊法，因為在韓國散播不雅影片的話，牽扯版權、非法持有問題，會被懲處一年以下有期徒刑或是1000萬韓元罰金；他也因為PO不雅照片的關係，影響到接下來的作品邀約，許多網友都希望他能退出跟「少女時代」潤娥合作的韓劇《暴君的廚師》。