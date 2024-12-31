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宜蘭縣長林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，宜蘭地方法院今（31）日判處合併執行12年6個月。對此，宜蘭民進黨立委陳俊宇回應，期盼司法能夠早日還宜蘭一個「青天」，讓縣政回歸正常，並在全體縣府團隊的努力下，繼續推動宜蘭的建設。針對林姿妙涉貪遭判12年半一事，陳俊宇表示，縣市長作為推動地方政務的最重要角色，是地方的「父母官」，其從政的核心應當是以人民的利益為優先，而非將個人或家族利益擺在前頭。陳俊宇說，宜蘭作為民主聖地，本應成為其他縣市的表率，然而因為縣長涉及貪污案件，過去兩年多來，宜蘭縣的名聲與榮耀受到嚴重損害，尤其此案牽涉多位縣府主管，不僅重創縣府形象，也對所有公務同仁的士氣造成極大打擊。陳俊宇直言，這是一個值得深刻反思的時刻，提醒從政者必須以清廉為本，以民為先，唯有如此，才能不負人民的信任，今天是2024年的最後一天，期盼司法能夠早日還宜蘭一個「青天」，讓縣政回歸正常，並在全體縣府團隊的努力下，繼續推動宜蘭的建設，讓家鄉迎頭趕上其他縣市，邁向更加光明的未來。