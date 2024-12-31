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前退役少校李海鵬退役後從事旅遊業，因旅行社業務經常前往中國，未料被中共吸收，成為共諜，她竟然還找上同樣從軍的兩名兒子，協助蒐集我國軍事機密資料，再洩密給中方，高等法院今（31）日更一審，依陸海空軍刑法，重判李海鵬12年徒刑。據了解，李海鵬找同樣從軍的兒子，分別是擔任上尉的李輿聖、以及上士李楚庠，3人犯案時間長達5年。檢調查出，70歲的李海鵬於1990年自少校退役後，轉職與旅行社合作，從事招攬中國旅遊團業務，李因時常到中國考察，在台商應酬場合認識中方人士，卻被吸收，開始蒐集我國軍事機密。李海鵬不只找2名任軍職的兒子，還找上舊識前少校李文生，分別蒐集軍機，再交給中方。據調查，李海鵬父子等人犯案時間達5、6年之久，調查局將李氏父子等人，蒐集的軍機送請國防部鑑定，竟然是機密等級極高的軍機，高檢署偵查後，將李海鵬等人起訴，並限制出境。高等法院審理時，李海鵬坦承犯行，李輿聖、李楚庠亦自白認罪，因此獲得減刑，李文生則否認犯罪。高院依國家機密保護法「蒐集國家機密罪」判李海鵬4年徒刑，發展組織罪因罪證不足判無罪；李輿聖、李楚庠依陸海空軍刑法「交付職務上持有、知悉的軍事機密罪」分別判刑2年2月、2年4月，李文生則依陸海空軍刑法交付職務上持有、知悉的軍事機密罪判刑3年2月。高等法院依陸海空軍刑法的「交付職務上持有、知悉的軍事機密罪」等罪，判李海鵬4年徒刑，經最高法院撤銷發回，高等法院更一審，今以涉國家機密保護法等3罪，加重其為3倍刑責，改判李海鵬12年徒刑。可上訴。同案被告方面，先前高院判李文生3年2月，李輿聖、李楚庠各2年2月、2年4月，但高院更一審重判李文生15年，李楚庠判10年6月，加重為約5倍刑責，李輿聖2年1月。可上訴。