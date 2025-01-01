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▲台南北區11月移轉棟數月增107%。（圖／信義房屋提供）

央行第七波信用管制政策實施後，台南北區11月房屋移轉棟數意外月增107%，來到226棟，創下今年新高。信義房屋海安文元店經理施志翰指出，數據亮眼推估是預售屋交屋潮導致，實際市場買賣雙方持續觀望，預估明年年後交易量才會回彈。施志翰指出，這波數據高峰主要源自於前幾年熱絡房市的預售屋陸續完成產權移轉登記，如欣府城進士樓、允將海安等建案，使得11月移轉棟數出現明顯波動。「不過，實際交易量低迷，市場正處於觀望氛圍。」北區身為台南房價領頭羊，目前呈現買賣雙方互相觀望的現象。施志翰解釋，由於持有北區房地產的屋主購置成本高、持有能力強，加上對房價仍抱持期待，因此不考慮低價拋售。以國泰建設的建案為例，即便開價略高於行情，過往一個月內必定能順利成交，如今卻遲遲無人出價。值得注意的是，北區房價能維持一定水準，源自其獨特的區位優勢。施志翰表示，作為台南富人區，此地豪宅彙集，且為早期重劃區早已有群居效應，生活機能趨成熟完善，交通也相對便利，更是連結南科、北外環至中西區的重要中繼站，保值性佳，「對於不想住在善化、新市等較偏遠地區，又希望靠近市區的南科工作者而言，北區是理想的選擇。」北區交易物件以大樓為大宗，目前預售屋成交單價約53-55萬元，中古大樓依屋齡從20-25年的23-25萬元/坪、10-15年單價33-35萬、5年內42-43萬元。透天厝方面，過去1000-1500萬元就能購入，如今價格已攀升至2000-2500萬元，買方因此多選擇改買大樓產品，或至安南區等鄰近區域置產。施志翰預估，北區房市有機會在過年後逐漸回溫。「第七波政策到明年過年將近半年，買方觀望期也將結束，屆時房價也可能會修整。」他強調，作為台南房價最高的區域之一，北區的市場反應週期必然較其他區域更為緩慢。